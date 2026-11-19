Xiomy Kanashiro se ausenta de 'América Hoy' ante el fallecimiento de un ser querido, conmocionando a sus seguidores con un tierno recuerdo.

Xiomy Kanashiro, conocida influencer, junto a su familia, está atravesando un momento de duelo tras la pérdida de un ser querido. A consecuencia de esto, la compañera sentimental de Jefferson Farfán ha decidido cancelar sus compromisos y no asistir a la conducción de 'América Hoy', priorizando el acompañamiento a sus seres queridos en este proceso de duelo.

Xiomy Kanashiro comparte publicación emotiva tras la pérdida familiar

La inesperada ausencia de Xiomy Kanashiro en el conocido programa de América Televisión sorprendió a muchos este miércoles 18 de noviembre. Según lo publicado en su cuenta oficial de Instagram, la bailarina peruana perdió a su abuelo y le dedicó unas sentidas palabras en un mensaje de despedida.

A través de sus historias, compartió un emotivo video donde aparece junto a su querido abuelo. "Gracias por todo, me quedo siempre con los mejores recuerdos y esa sonrisa que te caracterizaba. Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz, abuelito. Ya estás con Oba", publicó.

Hasta el momento, Jefferson Farfán no ha comentado sobre el asunto, aunque un día antes manifestó haber asistido con Xiomy Kanashiro al cine para disfrutar de la película peruana 'La Gran Sangre: Ojo por ojo'.