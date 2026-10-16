Xiomy Kanashiro SE SINCERA y revela su EXCLUSIVA CONDICIÓN sobre los BIENES si se casa con Jefferson Farfán: “Soy chapada a la antigua”

Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar qué régimen de bienes elegiría si se casa con Jefferson Farfán. La bailarina explicó sus razones en ‘ América Hoy’ y dejó clara su postura.

Xiomy Kanashiro revela cómo manejará el régimen de bienes si se casa con Farfán | Composición Wapa - América TV - Instagram

Xiomy Kanashiro revela cómo manejará el régimen de bienes si se casa con Farfán | Composición Wapa - América TV - Instagram

Xiomy Kanashiro llamó la atención al referirse a la posibilidad de contraer matrimonio con Jefferson Farfán. Durante una reciente conversación en ‘América Hoy’, la bailarina fue consultada sobre cómo organizaría su patrimonio si llegara a casarse con el exfutbolista. La pregunta surgió luego de que Edson Dávila le aconsejara tomar esta decisión con seriedad y tener todos los documentos en regla. Ante la intervención de Janet Barboza, la influencer sorprendió al revelar qué tipo de régimen patrimonial elegiría para una eventual boda.

Xiomy Kanashiro revela cómo manejaría sus bienes si se casa con Jefferson Farfán

En una reciente edición de ‘América Hoy’, Xiomy Kanashiro fue consultada sobre sus expectativas ante la posibilidad de llegar al altar con Jefferson Farfán. La bailarina respondió a las preguntas de los conductores y dejó entrever que ya tiene una posición definida respecto al manejo de los bienes dentro de un matrimonio.

La conversación comenzó cuando Edson Dávila le recomendó que, si decide casarse, lo haga pensando en una unión duradera y con todos los documentos correspondientes en orden.

“Xiomy, si tú te casas, que sea para toda la vida, todo con papeles, papeles”, le preguntó el popular 'Giselo' a la bailarina, quien no dudo en fijar su posición.

Frente al comentario del conductor, la pareja del exfutbolista respondió con una frase que dio pie a nuevas interrogantes sobre sus ideas acerca del matrimonio.

“Yo soy chapada a la antigua”, expresó la bailarina dando a conocer su postura inicial sobre el matrimonio. No obstante, Janet Barboza quiso conocer más detalles y le consultó qué régimen de bienes preferiría en caso de casarse.

¿Xiomy Kanashiro quiere casarse con bienes separados?

La conductora de ‘América Hoy’ le preguntó a Xiomy Kanashiro si preferiría compartir el patrimonio con su futura pareja o mantener los bienes de ambos por separado. La respuesta de la bailarina fue contundente y dejó clara su preferencia por la independencia económica dentro de una eventual unión matrimonial.

“No, bienes separados, yo no quiero problemas, cada quien sus cosas, yo no quiero problemas, cada quien tiene su manera de pensar”, aseguró.

De esta manera, Xiomy explicó que optaría por mantener los patrimonios de cada uno de forma independiente para evitar posibles desacuerdos. Sin embargo, sus declaraciones no significan que haya confirmado planes concretos de matrimonio con el exfutbolista.

Días atrás, la bailarina también había reaccionado con humor a los comentarios de Cuto Guadalupe, quien hizo referencia a una posible boda de su sobrino en el estadio de Matute. En aquella ocasión, Xiomy se mostró sorprendida por la información y respondió sin confirmar que la pareja tuviera previsto llegar al altar. “Me acabo de enterar. Parece que sabe más que yo”, dijo al ser consultada.