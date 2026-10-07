Jefferson Farfán PONE A VENDER ROPA a Xiomy para que le compre COSTOSO REGALO por su cumpleaños: ¿Qué quiere?

Jefferson Farfán sorprendió a Xiomy Kanashiro durante una transmisión en vivo al revelar el particular regalo que espera recibir por su cumpleaños.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro protagonizaron un divertido momento durante una transmisión en vivo realizada por la bailarina. Mientras promocionaba los productos de su emprendimiento, la joven recibió la inesperada aparición del exfutbolista, quien decidió bromear con ella. La ‘Foquita’ incluso pidió a los seguidores de Xiomy que apoyaran su negocio comprando las prendas que ofrecía durante el live. Detrás de esta particular solicitud existía un curioso motivo relacionado con el próximo cumpleaños del exjugador y el regalo que espera recibir.

Jefferson Farfán manda a Xiomy Kanashiro a vender ropa para comprarle su regalo

Durante la transmisión, Jefferson Farfán apareció para jugarle una broma a Xiomy Kanashiro mientras ella mostraba las prendas de su emprendimiento a sus seguidores. El exfutbolista aprovechó la ocasión para incentivar las ventas y explicó que necesitaba que su pareja reuniera dinero para cumplir con una de sus exigencias por su cumpleaños, que será el próximo 26 de octubre.

“La he mandado a vender. El 26 de octubre es mi cumpleaños. Mis opciones están muy arriba, mucha galaxia”, dijo entre risas Jefferson Farfán.

Ante la peculiar declaración, Xiomy Kanashiro respondió señalando que hasta ese momento su pareja ni siquiera le había presentado distintas alternativas para escoger el obsequio que quería darle. “Pero que dé opciones, a mí no me has dado ninguna opción de regalo”, reclamó la colaboradora de 'América Hoy'.

Lejos de detener la broma, el exdeportista insistió en que sus preferencias para esta celebración estarían fuera del alcance de cualquier regalo sencillo y volvió a referirse al elevado nivel de sus pedidos. “No estás preparada para ver mis opciones, muy arriba, mucha galaxia”, dijo entre risas el exjugador de fútbol.

Xiomy Kanashiro revela el inesperado pedido de Jefferson Farfán

La conversación terminó dejando al descubierto uno de los deseos que tendría Jefferson Farfán para celebrar su próximo cumpleaños. Xiomy Kanashiro decidió revelar frente a quienes seguían la transmisión cuál sería uno de los obsequios que el exfutbolista habría solicitado. “Me ha pedido un carro, le regalaré esos Hot Wheels, ja, ja, ja”, explicó explotando entre risas.

La respuesta de la bailarina generó un divertido momento durante el live y mostró nuevamente la confianza que existe entre ambos. La pareja suele protagonizar este tipo de intercambios y compartir parte de sus ocurrencias con sus seguidores mediante las redes sociales.