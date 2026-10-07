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Andrés Hurtado atraviesa DURO MOMENTO en prisión y toman DESESPERADA MEDIDA tras fuerte pérdida: “No puede más...”

Luego de un bienio en el Penal Lurigancho, se destaca la severa pérdida que sufre Andrés Hurtado, 'Chibolín', lo que lleva a su entorno a actuar rápidamente.

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    Andrés Hurtado atraviesa DURO MOMENTO en prisión y toman DESESPERADA MEDIDA tras fuerte pérdida: “No puede más...”
    Andrés Hurtado atraviesa DURO MOMENTO en prisión. | Composición Wapa
    Andrés Hurtado atraviesa DURO MOMENTO en prisión y toman DESESPERADA MEDIDA tras fuerte pérdida: “No puede más...”

    Con dos años en el penal Lurigancho y bajo una acusación de la Fiscalía que pide 30 años de prisión por delitos como tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos, Andrés Hurtado vive uno de sus momentos más críticos, según reveló su amigo Carlos Cacho.

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    La II Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado 30 años de cárcel para Hurtado mientras lo investigan por serios cargos, enfrentando un duro periodo en prisión.

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    Conocido como 'Chibolín', Hurtado, de acuerdo con Carlos Cacho, entró a prisión con fondos pero se ha enfrentado a una significativa pérdida financiera debido a los costos de estar encarcelado, especialmente los relacionados con la comida.

    “Con tanto tiempo ahí, el dinero se agota, ¿no lo ves? Está sin recursos, viviendo problemas económicos intensos. Cuando alguien no puede ni pagarse el almuerzo, es señal de que está por comer la comida de la prisión. Andrés necesita fondos urgentemente”, comentó Cacho, enfatizando su oposición a que Hurtado dependa del suministro alimenticio estándar del penal, dada su dieta específica.

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    Debido a esto, Cacho se comprometió a buscar ayuda, planteándose una reunión con el entorno cercano de Hurtado para planificar acciones que mejoren su situación financiera.

    “Estuve conversando con Andrés, y lo que dijo el magistrado me pareció desproporcionado. Creo que él debería estar libre. He convocado a la gente cercana para tomar medidas drásticas y organizar una actividad que lo beneficie (…) Reúno a un grupo de personas para hacer algo por él, ya que carece de recursos y requiere apoyo, ya que estando ahí, sé lo complicado que es, todos los gastos que hay que cubrir. Un abogado y, además, es padre de familia, está sin dinero.”, añadió.

    Esta situación generó comentarios en redes sociales, considerando el cambio drástico del presentador. Antes de su detención, exhibía su gusto por el lujo, desde costosas botellas de whisky por US$10.000 y utensilios Versace que solía usar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Andrés Hurtado atraviesa DURO MOMENTO en prisión y toman DESESPERADA MEDIDA tras fuerte pérdida: “No puede más...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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