Gia Meier, hija de Christian Meier, reaparece y anuncia INESPERADA medida revelando CÓMO SE ENCUENTRA tras ser captada en presunto estado de ebriedad: "No iré..."

Las cámaras de ' Amor y Fuego ' captaron a Gia Meier, hija de Christian Meier , en presunto estado de ebriedad tras una salida nocturna. Tras las imágenes, la joven reapareció con inesperado anuncio.

Las cámaras de 'Amor y Fuego' captaron a Gia Meier, la hija de Christian Meier y Marisol Aguirre tras disfrutar de una salida nocturna con un joven de misteriosa identidad. Las imágenes del programa sorprendieron al mostrar a la integrante de 'Zaca TV' en presunto estado de ebriedad, con dificultades para mantenerse de pie. Tras esto, la joven anunció cómo se encuentra y tomó una decisión que tomó por sorpresa a sus seguidores.

¿Qué hizo Gia Meier tras ser captada en presunto estado de ebriedad?

A través de su cuenta de Instagram, Gia Meier hizo un anuncio que dejó ver su estado, en medio de la difusión de imágenes que la mostraban saliendo de un centro nocturno y con dificultades para mantenerse de pie, lo que la hacía casi perder el equilibrio. La joven reapareció con un anuncio sobre su permanencia en el programa ‘Somos los que somos’.

Gia Meier reaparece en redes sociales

"Chicos, estoy malita de salud. Mañana no iré al programa :( nos vemos el viernes. LQM (Los quiero mucho", se lee en la historia donde se le puede ver en cama abrazando a su mascota y con señales de haber recibido un medicamento a través de una vía.

La joven no dio mayores detalles de lo que le ocurría. Sin embargo, su publicación coincide con las imágenes captadas por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Gia Meier es captada junto a un joven mientras esperaba un taxi

El programa ‘Amor y fuego’ difundió imágenes en las que se observa a Gia Meier permaneciendo durante varios minutos en la calle junto a un joven. Ambos aguardaban la llegada de un vehículo que los trasladaría del lugar.

De acuerdo con el informe televisivo, durante ese momento la influencer presentó dificultades para mantenerse estable y recurrió al apoyo del joven que se encontraba a su lado. En algunos instantes también tuvo que sujetarse de un poste para evitar perder el equilibrio.

El acompañante permaneció cerca de Gia Meier y se mostró pendiente de ella mientras esperaban el transporte. Según las imágenes difundidas, incluso la sostuvo para ayudarla a desplazarse cuando decidieron abandonar el lugar.

“Nos llamó la atención esta flaquita que con las justas podía caminar,... la flaca tenía que apoyarse en ese patita, que sería su pareja, con quien esperaba su taxi... ya estaba palteando y finalmente se la lleva metro más allá, como para que no la vean, ya llamaba mucho la atención, tenía que apoyarse en un poste para no caerse”, dice el reporte.

Las cámaras continuaron registrando a ambos mientras permanecían juntos en la vía pública. En ningún momento del fragmento difundido se aprecia la presencia de otras personas acompañándolos.