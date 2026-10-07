Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al anunciar la llegada de NUEVO INTEGRANTE a la familia con inesperada ECOGRAFÍA: "La familia crece"

Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a sus seguidores con una inesperada ecografía junto a Mateito que hizo pensar en la llegada de un nuevo bebé.

Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a sus seguidores con una publicación que rápidamente despertó sospechas sobre una posible noticia familiar. La pareja involucró a su pequeño Mateito en una peculiar puesta en escena que parecía apuntar a una importante revelación. Una ecografía y unos particulares gorros hicieron crecer las especulaciones sobre la llegada de un nuevo bebé. Sin embargo, el verdadero anuncio terminó dando un inesperado giro y dejó a más de uno completamente sorprendido.

Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al mostrar ecografía

La pareja conformada por Angie Arizaga y Jota Benz volvió a convertirse en el centro de atención luego de compartir un curioso video junto a su hijo Mateito. Desde las primeras imágenes, todo parecía indicar que ambos estaban a punto de comunicar una noticia relacionada con su familia.

En la escena, los esposos aparecen sentados mientras lucen unos gorros identificados con las palabras “mamá” y “papá”. Poco después, su pequeño hijo se acerca llevando una ecografía y un gorro con la palabra “mini”, aumentando todavía más las sospechas.

La particular presentación hizo que varios usuarios interpretaran rápidamente que Angie y Jota estarían anunciando la llegada de un segundo bebé. La presencia de la ecografía y la participación de Mateito reforzaron esa posibilidad entre quienes vieron la publicación.

Sin embargo, la descripción que acompañó el video escondía la verdadera razón de la celebración y dejó claro que el anuncio tendría un desenlace completamente diferente.

“La familia crece y Matteito quiso ser el primero en darles la noticia. ¡Bienvenida a la familia, Tiggo 8 Chery Super Híbrido!”, se lee en el post.

¿Cuál era la sorpresa de Angie y Jota Benz?

Después de mantener el suspenso durante los primeros segundos del video, Angie Arizaga, Jota Benz y Mateito finalmente descubrieron qué había detrás de la peculiar puesta en escena.

Los tres retiraron la tela que cubría un vehículo y mostraron la verdadera sorpresa que habían preparado. De esta manera, quedó al descubierto una Tiggo 8 Chery Super Híbrido, presentada por la pareja como el nuevo integrante de su familia.

Así, los influencers aprovecharon elementos que suelen utilizarse en los anuncios de embarazo para crear expectativa alrededor de su nueva adquisición. La ecografía, los gorros y la participación de su hijo contribuyeron a que el público creyera inicialmente que se trataba de una noticia relacionada con la llegada de otro bebé.

Usuarios tienen inesperada reacción ante el anuncio

La estrategia utilizada por Angie Arizaga y Jota Benz no pasó desapercibida entre sus seguidores. Muchos confesaron que las primeras imágenes los llevaron a pensar que la pareja estaba anunciando una nueva gestación.

Natalie Vértiz también reaccionó a la publicación y admitió que inicialmente interpretó la escena como una noticia sobre un posible embarazo. La modelo dejó un comentario dirigido a su amiga, evidenciando que también cayó en la sorpresa preparada por la pareja. “Amiga me la creí toda jajaja”, escribió la exreina de belleza.