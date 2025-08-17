Wapa.pe
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Mafer de Mil oficios: así vive hoy Cecilia Rospigliosi y la historia de su amor con César Ritter

Cecilia Rospigliosi, recordada como "Mafer" en Mil oficios, dejó la actuación para tomar otros rumbos. Hoy está casada con el conocido actor César Ritter.

    Mafer de Mil oficios: así vive hoy Cecilia Rospigliosi y la historia de su amor con César Ritter
    Así como Cecilia Rospigliosi, otros actores decieron dejar la actuación: Aurora Aranda y Michael Finseth y tomar otros rumbos.
    Mafer de Mil oficios: así vive hoy Cecilia Rospigliosi y la historia de su amor con César Ritter

    Aunque Mil oficios finalizó en 2004, la serie aún ocupa un lugar especial en la memoria de los peruanos. Entre sus personajes más recordados está “Mafer”, la joven de clase alta interpretada por Cecilia Rospigliosi, quien se ganó el cariño del público al protagonizar un romance con Guillermo “Memo” Reyes (Michael Finseth). Lo curioso es que, mientras en pantalla la historia giraba en torno a él, fuera de cámaras la verdadera conexión surgía con su mejor amigo, Eduardo “Lalo” Chávez (César Ritter).

    El personaje que conquistó al público

    Al inicio, Mafer solo aparecería en algunas escenas. Sin embargo, su historia se volvió central gracias al romance que mantuvo con “Memo”. Los fans seguían con expectativa como esa relación, marcada por las diferencias sociales, iba evolucionando. Detrás de cámaras, César Ritter confesó años después que sentía una fuerte atracción por su compañera. “‘Mafer’ era mi amor platónico, pero pensaba que no había forma. No me imaginaba”, relató en 1999, admitiendo que nunca se animó a dar un paso más allá de la amistad.

    wapa.pe

    El encuentro que cambió su historia de amor

    Con el tiempo, ambos tomaron rumbos distintos en la actuación. Mientras Ritter consolidaba su carrera en teatro, cine y TV, Cecilia se inclinó por la psicología. Y fue justamente en esa etapa de su vida que el destino los volvió a cruzar. El propio actor lo contó en Moloko Podcast: “Mucho después, me la encuentro. Ella estaba haciendo su internado en el Larco Herrera, porque es psicóloga, entonces yo la veo con su bata. Me pregunté qué estará grabando. Me acerqué y comenzamos a conversar un buen rato. De ahí empezó todo”.

    De actriz a psicóloga: Una vida lejos de los reflectores

    Hoy en día, Cecilia Rospigliosi mantiene un perfil bajo. Aunque acompaña a Ritter en alfombras rojas y eventos importantes, prefiere la privacidad: su cuenta de Instagram es cerrada y el actor evita etiquetarla en publicaciones con ella o sus hijos. Aun así, los fans de Mil oficios no dejan de recordar con nostalgia cómo la historia de ficción terminó volviéndose realidad. “Felicitaciones, jamás pensé que te casarías con la ‘Mafer’, bendiciones”, “Al final, la ‘Wafer’ se quedó con ‘Lalo lalocura’ y no con ‘Memo’”, son algunos comentarios que suelen dejarle en redes.

    wapa.pe

    ¿Por qué terminó Mil oficios?

    La serie creada por Efraín Aguilar debutó en 2001 y se convirtió en un fenómeno de audiencia con picos de hasta 40 puntos de rating. No obstante, en 2003 muchos actores y parte de la producción se retiraron por desacuerdos administrativos, lo que provocó un declive. A pesar de que se intentó continuar con nuevos personajes, la cuarta temporada apenas alcanzó 3 puntos, y finalmente fue levantada en mayo de 2004.

    Mafer de Mil oficios: así vive hoy Cecilia Rospigliosi y la historia de su amor con César Ritter
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

