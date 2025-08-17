Aunque Mil oficios finalizó en 2004, la serie aún ocupa un lugar especial en la memoria de los peruanos. Entre sus personajes más recordados está “Mafer”, la joven de clase alta interpretada por Cecilia Rospigliosi, quien se ganó el cariño del público al protagonizar un romance con Guillermo “Memo” Reyes (Michael Finseth). Lo curioso es que, mientras en pantalla la historia giraba en torno a él, fuera de cámaras la verdadera conexión surgía con su mejor amigo, Eduardo “Lalo” Chávez (César Ritter).

El personaje que conquistó al público

Al inicio, Mafer solo aparecería en algunas escenas. Sin embargo, su historia se volvió central gracias al romance que mantuvo con “Memo”. Los fans seguían con expectativa como esa relación, marcada por las diferencias sociales, iba evolucionando. Detrás de cámaras, César Ritter confesó años después que sentía una fuerte atracción por su compañera. “‘Mafer’ era mi amor platónico, pero pensaba que no había forma. No me imaginaba”, relató en 1999, admitiendo que nunca se animó a dar un paso más allá de la amistad.

El encuentro que cambió su historia de amor

Con el tiempo, ambos tomaron rumbos distintos en la actuación. Mientras Ritter consolidaba su carrera en teatro, cine y TV, Cecilia se inclinó por la psicología. Y fue justamente en esa etapa de su vida que el destino los volvió a cruzar. El propio actor lo contó en Moloko Podcast: “Mucho después, me la encuentro. Ella estaba haciendo su internado en el Larco Herrera, porque es psicóloga, entonces yo la veo con su bata. Me pregunté qué estará grabando. Me acerqué y comenzamos a conversar un buen rato. De ahí empezó todo”.

De actriz a psicóloga: Una vida lejos de los reflectores

Hoy en día, Cecilia Rospigliosi mantiene un perfil bajo. Aunque acompaña a Ritter en alfombras rojas y eventos importantes, prefiere la privacidad: su cuenta de Instagram es cerrada y el actor evita etiquetarla en publicaciones con ella o sus hijos. Aun así, los fans de Mil oficios no dejan de recordar con nostalgia cómo la historia de ficción terminó volviéndose realidad. “Felicitaciones, jamás pensé que te casarías con la ‘Mafer’, bendiciones”, “Al final, la ‘Wafer’ se quedó con ‘Lalo lalocura’ y no con ‘Memo’”, son algunos comentarios que suelen dejarle en redes.

¿Por qué terminó Mil oficios?