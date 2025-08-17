Ana Martín sorprendió con un emotivo mensaje a Nicola Porcella durante las grabaciones de Amanecer. Entre elogios y polémicas, el actor peruano sigue consolidando su carrera en México.

La reconocida actriz mexicana Ana Martín generó gran entusiasmo en redes sociales al dedicarle unas palabras de aliento a Nicola Porcella, quien continúa forjando su camino en la actuación fuera del Perú. El exintegrante de realitys ahora se abre paso en la telenovela "Amanecer", donde comparte elenco con figuras de talla internacional.

Ana Martín envía emotivo mensaje a Nicola Porcella

A través de sus redes sociales, la actriz de 78 años expresó su aprecio hacia el peruano.

“Qué agradable fue verte durante las grabaciones de Amanecer, Nicola Porcella. Te deseo muchos éxitos”, escribió la intérprete, reconocida por su trayectoria en cine, teatro y televisión.

Porcella, emocionado, respondió con sencillez y respeto: “Gracias maestra”, dejando en claro la admiración que siente por la artista.

Ana Martín y Nicola Porcella conquistaron a sus fans con encuentro

El saludo estuvo acompañado de una fotografía tomada durante las grabaciones, lo que encantó a los seguidores de ambos artistas. Incluso, Ana Martín compartió en TikTok un video caminando junto a Porcella en el set, donde se les vio conversando de forma amena.

En la grabación, ella le pregunta cómo se siente, y él responde: “Bien, trabajando mucho, agradecido de estar en la novela y feliz que estés tú aquí”. La actriz le agradece sus palabras y ambos continúan bromeando entre risas, mostrando la buena sintonía que existe entre ellos.

Nicola Porcella, entre aplausos y polémicas

Aunque su carrera en México sigue en ascenso, Porcella también ha enfrentado momentos de controversia. Durante una rueda de prensa, sus declaraciones sobre sentirse “más mexicano que peruano” generaron reacciones divididas en su país natal.

“¡Que aguanten! Que lo sigan aguantando, porque yo sigo siendo más mexicano, y que soporten. Ellos me sacaron de allá, así que yo soy más mexicano que peruano. Que aguanten”, expresó con firmeza ante los medios.

Críticas por polémicos audios

Semanas antes, Porcella estuvo envuelto en otro escándalo luego de la difusión de audios en los que mencionaba a Fernando Colunga y Omar Fierro. En uno de los fragmentos se le escucha decir:

“Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y el mundo. Eso no se lo va a quitar nadie. Él tiene la novela más popular”, y agregó: “Aparte es un gay, te lo digo”.