Georgina Rodríguez revela detalles íntimos de su familia con Cristiano Ronaldo , la crianza de sus hijos y sus planes de boda.

La vida de Georgina Rodríguez dio un giro definitivo desde que su romance con Cristiano Ronaldo se hizo público, pero lejos de quedarse solo en el brillo mediático, la empresaria ha construido un núcleo familiar que hoy define todas sus decisiones. En una reciente entrevista con Elle España, la argentina habló sin filtros sobre maternidad, crianza, fama y los planes de boda que comparte con el futbolista.

A lo largo de la conversación, Georgina dejó en claro que, pese al lujo que rodea su día a día, su prioridad sigue siendo el hogar y los valores con los que crecen sus hijos. “La maternidad me ha enseñado una fuerza y ternura que no conocía”, confesó, reconociendo que este rol transformó su manera de ver la vida.

Georgina Rodríguez y la crianza de sus hijos con Cristiano Ronaldo

Criada en una familia pequeña junto a su madre y su hermana, Georgina siempre soñó con formar un hogar numeroso. Hoy, ese anhelo está cumplido. “Gracias a Dios hoy disfruto de ella”, dijo al referirse a la familia que construyó junto a Cristiano Ronaldo.

En casa, la dinámica parental es clara: ella es la figura más paciente y protectora, mientras que el futbolista marca límites con mayor firmeza. “Yo soy muy consentidora y paciente, e intento explicarles el porqué de todo. Siempre tengo en la boca la palabra ‘cuidado’”, explicó, detallando cómo equilibra la crianza con el carácter más estricto de Ronaldo.

A pesar del alto perfil público y las comodidades económicas, Georgina remarcó que la educación de sus hijos está basada en el esfuerzo y la humildad. “Nuestra esencia sigue intacta, aunque económicamente tengamos otras posibilidades… les inculcamos nuestros valores”, afirmó, subrayando que sus hijos son conscientes de que “nada viene regalado”.

El amor, la boda y la vida lejos del anonimato

Sobre su relación con Cristiano Ronaldo, Georgina describió una conexión que fue inmediata y profunda. “Fue como si nuestras almas hablaran entre sí antes que las miradas”, recordó. Tras casi una década juntos, asegura que el vínculo sigue fortaleciéndose: “Nuestro amor no deja de crecer, se adapta y se fortalece en cada etapa”.

La esperada propuesta de matrimonio llegó con un anillo que dio la vuelta al mundo. “Es precioso. Es lo mínimo que me podía ofrecer después de diez años de espera”, contó entre risas, revelando que el impacto fue tal que tardó un día en asimilarlo por completo. Sobre la boda, fue tajante: “Boda pequeña 100%, sin duda”, dejando claro que la intimidad será clave en ese momento.

Fama, trabajo y equilibrio personal

Georgina también habló del impacto que tuvo pasar del anonimato a la fama global. Reconoció que hoy ya no puede disfrutar de cosas simples como caminar por Madrid sin ser reconocida, aunque valora las oportunidades profesionales que le ha dado esa exposición.

Actualmente dirige su inmobiliaria de lujo, Bellhatria, y combina su faceta empresarial con la maternidad. “Que cuente con ayuda no implica que no tenga nada de lo que ocuparme”, señaló, dejando en claro que su rutina sigue siendo exigente.

Tras enfrentar recientemente un problema de salud, la empresaria aseguró que ahora prioriza el bienestar propio y el de su familia: “La valoro muchísimo y por eso intento cuidarme todos los días”.