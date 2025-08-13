A pesar de que la madre de Cristiano Ronaldo no ha comentado sobre el compromiso, la relación entre ella y Georgina ha sido objeto de rumores sobre diferencia entre ambas.

El anuncio de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acaparó titulares en todo el mundo, pero también dejó una incógnita que no pasó desapercibida. Dolores Aveiro, madre del futbolista portugués, no se pronunció públicamente sobre el compromiso, alimentando así las especulaciones de tensiones familiares. Aunque en otras ocasiones han compartido momentos juntas, las dudas sobre su verdadera relación vuelven a estar en el centro de la atención mediática.

Madre de Cristiano Ronaldo evita pronunciarse sobre compromiso con Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo sorprendieron a sus millones de seguidores el pasado lunes 11 de agosto al anunciar que, tras nueve años de relación, han decidido dar el gran paso hacia el altar. El compromiso generó una avalancha de felicitaciones en redes sociales; sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: la de Dolores Aveiro, madre del astro portugués.

Desde hace años, se especula que la relación entre Georgina y su suegra no es la mejor, y aunque ambas han mostrado públicamente gestos de cordialidad, los rumores de distanciamiento no se disipan. Esta vez, Dolores no comentó ni reaccionó a la publicación de la influencer, ni emitió ningún mensaje público celebrando la noticia.

No es la primera vez que se señala un posible desacuerdo. En 2021, medios portugueses aseguraron que la madre de CR7 ya le había advertido: “Recomienda que no se case, porque piensa que lo único que quiere esa mujer es aprovecharse económicamente de la situación”. Según la misma fuente, los hermanos del futbolista, Katia, Hugo y Elma, estarían de acuerdo, aunque fue la mayor de ellos quien sí expresó su apoyo al compromiso.

Aun así, las imágenes en las que se les ve compartir momentos familiares y sonreír juntas dejan abierta la posibilidad de que todo se trate de simples especulaciones.

El lujoso anillo con el que Cristiano Ronaldo selló su compromiso con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un paso más en su historia de amor que ya supera los nueve años. La pareja anunció su compromiso con una romántica fotografía publicada en redes sociales, donde la modelo presume la joya que le entregó el futbolista.

La imagen muestra un espectacular anillo con un diamante central de talla oval, acompañado de gemas más pequeñas que realzan su brillo. Según la revista ¡HOLA!, se trata de una pieza de más de un centímetro de largo cuyo valor mínimo ronda los 5 millones de euros (USD 5.805.178). Un joyero consultado por el medio asegura que, dependiendo de la pureza y calidad de la piedra, la cifra podría elevarse a 10 o incluso 12 millones de euros (USD 13.932.427).