Rafael Fernández , exesposo de Karla Tarazona , reapareció para compartir con sus seguidores su grave diagnóstico.

Rafael Fernández y Karla Tarazona tuvieron un breve matrimonio que acabó en el 2022. | Composición Wapa.

Rafael Fernández y Karla Tarazona tuvieron un breve matrimonio que acabó en el 2022. | Composición Wapa.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el exesposo de Karla Tarazona reveló que los médicos le detectaron síndrome de Guillain-Barré, trastorno neurológico poco común que afecta directamente los nervios y puede paralizar el cuerpo de manera temporal.

“La cepa que tuve fue una cepa mediterránea y no fue tan agresiva. En Perú ha habido más de 15 mil casos y este síndrome no te avisa, no es que te dé porque tengas una condición, hay múltiples cosas que te desencadenan”, explicó Fernández, asegurando que su diagnóstico fue oportuno.

Rafael Fernández pasó días muy duros en UCI

El empresario confesó que al inicio pensó que se trataba de una intoxicación, pero en menos de una semana los síntomas empeoraron. “En mi caso, cuando me puso más grave, me atacó las manos, las tengo un poco adormecidas, los pies, hasta que llega a la parte de los pulmones y te ponen un respirador. No fue mi caso porque los doctores llegaron a controlarlo rápidamente”, señaló.

Fernández relató que permaneció ocho días en cuidados intensivos, conectado a máquinas y separado de su familia. “Estuve ocho días en UCI, conectado con una vía en el cuello, incomunicado y mi madre lloraba… Pero estoy saliendo adelante gracias a las terapias y las personas que me ayudan”, recordó.

El empresario aseguró que su fortaleza y unión familiar lo ayudaron a resistir. “En algún momento dije: ‘No voy a caminar y casi me pongo a llorar’… Aún tengo adormecimiento, puede durar 4 a 5 meses. No me dejé vencer. Gracias a Dios, mi familia es unida”.

Posibles causas del síndrome

Según comentó, el Guillain-Barré puede desencadenarse por múltiples factores. “Puede que haya consumido algún alimento que no estuvo bien lavado, un pollo que no estuvo bien cocido o porque tomé agua de caño… o por una infección estomacal o por un fuerte resfrío y se bajan las defensas”, añadió Fernández, señalando la importancia de prestar atención a los síntomas iniciales.

El popular 'Huevero' comparte su testimonio para concientizar

Rafael explicó que decidió contar su experiencia para crear conciencia sobre una enfermedad que aún es desconocida para muchos. “Este síndrome no te avisa (…) muchos jóvenes profesionales en el área de medicina desconocen su gravedad o piensan que no ocurre”, afirmó, subrayando la necesidad de informar y prevenir.

¿Cómo fue la historia de amor de Rafael Fernández y Karla Tarazona?

Más allá de su actual proceso de recuperación, el público recuerda su pasado sentimental con Karla Tarazona. La pareja se conoció durante la pandemia, se comprometió en 2020 y se casó en diciembre de ese mismo año.

Durante su matrimonio, Rafael Fernández sorprendía a la conductora con detalles lujosos, desde viajes en helicóptero hasta exclusivos obsequios. Sin embargo, la relación terminó en agosto de 2022, cuando Karla anunció la separación.