Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, reapareció para compartir con sus seguidores su grave diagnóstico. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”
    Rafael Fernández y Karla Tarazona tuvieron un breve matrimonio que acabó en el 2022. | Composición Wapa.
    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    En un video publicado en su cuenta de Instagram, el exesposo de Karla Tarazona reveló que los médicos le detectaron síndrome de Guillain-Barré, trastorno neurológico poco común que afecta directamente los nervios y puede paralizar el cuerpo de manera temporal.

    “La cepa que tuve fue una cepa mediterránea y no fue tan agresiva. En Perú ha habido más de 15 mil casos y este síndrome no te avisa, no es que te dé porque tengas una condición, hay múltiples cosas que te desencadenan”, explicó Fernández, asegurando que su diagnóstico fue oportuno.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina pierde juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle 300 mil soles

    Rafael Fernández pasó días muy duros en UCI

    El empresario confesó que al inicio pensó que se trataba de una intoxicación, pero en menos de una semana los síntomas empeoraron. “En mi caso, cuando me puso más grave, me atacó las manos, las tengo un poco adormecidas, los pies, hasta que llega a la parte de los pulmones y te ponen un respirador. No fue mi caso porque los doctores llegaron a controlarlo rápidamente”, señaló.

    Fernández relató que permaneció ocho días en cuidados intensivos, conectado a máquinas y separado de su familia. “Estuve ocho días en UCI, conectado con una vía en el cuello, incomunicado y mi madre lloraba… Pero estoy saliendo adelante gracias a las terapias y las personas que me ayudan”, recordó.

    El empresario aseguró que su fortaleza y unión familiar lo ayudaron a resistir. “En algún momento dije: ‘No voy a caminar y casi me pongo a llorar’… Aún tengo adormecimiento, puede durar 4 a 5 meses. No me dejé vencer. Gracias a Dios, mi familia es unida”.

    Posibles causas del síndrome

    Según comentó, el Guillain-Barré puede desencadenarse por múltiples factores. “Puede que haya consumido algún alimento que no estuvo bien lavado, un pollo que no estuvo bien cocido o porque tomé agua de caño… o por una infección estomacal o por un fuerte resfrío y se bajan las defensas”, añadió Fernández, señalando la importancia de prestar atención a los síntomas iniciales.

    El popular 'Huevero' comparte su testimonio para concientizar

    Rafael explicó que decidió contar su experiencia para crear conciencia sobre una enfermedad que aún es desconocida para muchos. “Este síndrome no te avisa (…) muchos jóvenes profesionales en el área de medicina desconocen su gravedad o piensan que no ocurre”, afirmó, subrayando la necesidad de informar y prevenir.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Alejandra Baigorria toma drástica decisión y sorprende con video tras críticas de América Hoy sobre su línea de belleza: “Adiós…”

    ¿Cómo fue la historia de amor de Rafael Fernández y Karla Tarazona?

    Más allá de su actual proceso de recuperación, el público recuerda su pasado sentimental con Karla Tarazona. La pareja se conoció durante la pandemia, se comprometió en 2020 y se casó en diciembre de ese mismo año.

    Durante su matrimonio, Rafael Fernández sorprendía a la conductora con detalles lujosos, desde viajes en helicóptero hasta exclusivos obsequios. Sin embargo, la relación terminó en agosto de 2022, cuando Karla anunció la separación.

    El divorcio se hizo oficial en marzo de 2023, aunque meses después surgieron polémicas adicionales, como la denuncia de un extrabajador que aseguró que Fernández mandó a seguir a la conductora.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina pierde juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle 300 mil soles

    Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con show en vivo del cantante Beéle y decoración de ensueño

    Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    "Si estás incómoda mamacita, puedes retirarte": Gisela parchó a Valeria Piazza, según Christian Bayro

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Lo más vistos en Farándula

    Christian Cueva termina con rumores de separación y publica su verdad con Pamela Franco

    Filtran que Christian Cueva estaría conviviendo con persona que no es Pamela Franco en Ecuador

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Pamela López estaría recibiendo S/ 12 mil de pensión para hijos de Cueva pero resalta que no le alcanza

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;