Sofía Bogani ROMPE SU SILENCIO sobre su diagnóstico de cáncer y cuenta qué síntomas notó: “Sentía dolor en el seno”

Sofía Bogani, recordada por 'Así es la vida', reveló cómo detectó el cáncer de mama y contó el complejo tratamiento médico que atravesó.

La recordada ‘Jenny Ramírez’ de la teleserie ‘Así es la Vida’ y su lucha contra el cáncer. | Composición Wapa

La recordada ‘Jenny Ramírez’ de la teleserie ‘Así es la Vida’ y su lucha contra el cáncer. | Composición Wapa

Sofía Bogani, recordada por interpretar a Jenny en 'Así es la vida', decidió contar públicamente el complejo proceso que atravesó luego de ser diagnosticada con cáncer de mama. La actriz reveló que todo comenzó cuando detectó un pequeño bulto mientras residía en México, una señal que cambió por completo su vida.

Alejada desde hace varios años de la televisión peruana, Bogani compartió su experiencia como parte de una campaña de concientización y destacó la importancia de acudir a una evaluación médica ante cualquier cambio inusual en el cuerpo.

Sofía Bogani recuerda cómo descubrió el cáncer de mama

La actriz confesó que nunca pensó que tendría que enfrentarse a esta enfermedad. "Yo nunca imaginé que el cáncer de mama iba a ser parte de mi vida", expresó.

El diagnóstico estuvo acompañado de incertidumbre y temor por lo que vendría después. "Cuando me enteré de que estaba ahí, sentí desconcierto, confusión. No sabía qué hacer, no sabía lo que se venía", manifestó.

Bogani explicó que fue ella misma quien identificó inicialmente una anomalía. "Me toqué y encontré un bultito que medía 17 milímetros", reveló.

Tras regresar al Perú, inició un tratamiento médico que, según relató, incluyó una mastectomía radical, quimioterapia, radioterapia, terapia biológica y tratamiento hormonal.

Sofía Bogani revela que la enfermedad avanzó rápidamente

Al recordar aquellos días, la exactriz de 'Así es la vida' señaló que la evolución que experimentó reforzó para ella la importancia de buscar atención médica cuanto antes.

"Yo tenía un bultito en el extranjero y, a los 10 días de llegar a Lima, ya se habían convertido en dos. Cuando me operaron, ya tenía los ganglios comprometidos. Esto no espera", señaló.

La experiencia modificó también su manera de entender el autocuidado y la prevención.

"El proceso es largo y la vida te cambia por completo, pero es necesario asumirlo; no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Hoy sé que detectarlo a tiempo puede cambiarlo todo, porque cuando hablamos de cáncer, esperar no es una opción", sentenció.

¿Quién es Sofía Bogani, actriz de 'Así es la vida'?

Sofía Bogani alcanzó popularidad en la televisión peruana durante los años 2000 gracias a su participación en 'Así es la vida', donde interpretó a Jenny, uno de los personajes antagónicos de la recordada producción de América Televisión.

Posteriormente se alejó de la televisión y radicó fuera del país. Fue durante su estadía en México cuando detectó el bulto que posteriormente derivó en su diagnóstico.

Ahora, Bogani decidió compartir su historia para generar conciencia sobre la importancia de prestar atención a los cambios físicos y acudir a los controles médicos correspondientes.