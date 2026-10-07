Gia Meier es captada junto a misterioso joven tras noche de fiesta: “Con las justas podía caminar”

¡Se salió de control! Gia Meier , la hija menor de Christian Meier, vive un momento bochornoso después de una noche de fiesta en compañía de un joven que la ayudó a mantenerse en pie.

La joven Gia Meier, hija menor del actor Christian Meier y Marisol Aguirre, fue captada por las cámaras del programa 'Amor y fuego'. Ella salía de una fiesta nocturna acompañada por un joven aparentemente cercano. Sin embargo, lo que más destacó de las imágenes fue el estado en que se encontraba la integrante de Zaca TV al abandonar el evento.

El reporte del programa de Willax TV del martes 6 de octubre señaló que Gia Meier Aguirre, graduada en una prestigiosa escuela de Londres, aguardaba junto a su acompañante la llegada de un taxi. El joven permaneció atento y la respaldó mientras estaban en la vía pública.

Durante la espera, se vio a Gia intentando mantener el equilibrio apoyada en un poste. Las imágenes mostraron que el joven continuaba atento a ella, asegurándose de que pudiera salir del área sin inconvenientes.

Con voz en off desde 'Amor y fuego', se destacó que Gia, con quien su padre ha tenido una relación compleja, dependía del joven que la acompañaba para poder mantenerse de pie mientras esperaban el transporte. “Nos sorprendió ver cómo apenas podía caminar”, comentó el reportero del programa.

Gigi Mitre elogió al joven acompañante de Gia Meier

Tras presentar las imágenes, Gigi Mitre intervino en el asunto, destacando el comportamiento del joven que permaneció al lado de Gia durante toda la espera, evitando que quedara sola.