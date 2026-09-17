Hija de Christian Meier, Gia Meier, anuncia que fue convocada a audición para CASTING de 'Combate': ¿Aceptó?

La hija de Christian Meier confirmó que recibió una llamada para el casting de ‘ Combate ’ y su respuesta generó sorpresa entre sus seguidores.

Gia Meier, hija de Christian Meier sorprendió al revelar que recibió una convocatoria relacionada con el esperado regreso de ‘Combate’. La influencer confirmó que fue contactada para participar en el proceso de audición del reality de ATV. ¿Aceptó presentarse en el casting?

Gia Meier confirma que fue convocada para el casting de ‘Combate’

El retorno de ‘Combate’ a la televisión continúa generando expectativa y ya comenzaron a conocerse detalles sobre la búsqueda de nuevos participantes. En medio de este proceso, Gia Meier reveló que recibió una comunicación relacionada con el reality de ATV.

La confesión se produjo durante un en vivo en redes sociales. Una persona le preguntó si era cierto que la habían llamado para presentarse a una audición del programa, ante lo cual la influencer reaccionó con sorpresa antes de responder. "Es verdad", respondió la hija de Christian Meier, dejando confirmado que recibió la convocatoria para el casting.

Pese a esta declaración, Gia Meier no señaló que ya tenga un puesto asegurado en la nueva temporada de ‘Combate’. Tampoco confirmó haber firmado algún acuerdo con la producción, por lo que su eventual participación dependería del proceso de selección.

Su respuesta rápidamente llamó la atención de los seguidores, quienes comenzaron a comentar la posibilidad de verla como una de las nuevas integrantes del conocido reality de competencia.

Usuarios reaccionan al proceso de selección de 'Combate'

La convocatoria de Gia Meier se conoce después de que ATV realizara un casting masivo para buscar a los futuros participantes del programa. La actividad se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre y habría congregado a más de 5 mil personas.

El evento permitió que numerosos jóvenes se presentaran con la intención de conseguir una oportunidad para formar parte del regreso de ‘Combate’. Paralelamente, trascendió que algunas figuras con presencia en redes sociales también habrían recibido invitaciones directas para participar en las audiciones.

Esta diferencia en la forma de convocatoria provocó cuestionamientos entre algunos usuarios de redes sociales. Mientras una gran cantidad de personas acudió al casting masivo, otros participantes habrían sido contactados directamente por la producción.

Entre las críticas que aparecieron en redes destacó el comentario: "Hicieron un casting trucho".