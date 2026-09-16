Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi emite ALERTA ROJA por vientos extremos y ola de calor en 42 provincias del Perú

Doña Peta tiene IMPENSADA reacción al posible TERCER EMBARAZO de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero: "Es una.."

Los rumores sobre un posible tercer embarazo de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero generaron preguntas a Doña Peta, quien respondió al respecto.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Doña Peta tiene IMPENSADA reacción al posible TERCER EMBARAZO de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero: "Es una.."
    Doña Peta reacciona a posible emparazo de Ana Paula | Comppoición Wapa
    Doña Peta tiene IMPENSADA reacción al posible TERCER EMBARAZO de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero: "Es una.."

    Una nueva especulación sobre la vida familiar de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ha comenzado a generar comentarios en redes sociales. Algunos usuarios creen que la pareja podría estar esperando un nuevo bebé, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado públicamente esta versión. En medio de las preguntas sobre una posible ampliación de la familia, Doña Peta, madre del futbolista, fue consultada y dejó una particular respuesta.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Famosa exvedette peruana sufre GRAVE accidente automovilístico en Estados Unidos y se revela su estado: "No puedo caminar"

    Doña Peta responde ante los rumores de embarazo de Ana Paula Consorte

    La madre de Paolo Guerrero fue abordada por los medios en los exteriores de Matute, donde fue consultada directamente sobre la versión que relaciona a Ana Paula Consorte con un supuesto embarazo.

    Aunque Doña Peta no confirmó que la modelo se encuentre esperando un bebé, sí respondió ante la posibilidad de que llegue otro nieto a la familia.

    "Una criatura es una bendición de Dios", comentó Doña Peta. Sus palabras generaron atención debido a que, pese a referirse positivamente a la llegada de un bebé, no dieron por confirmada la versión que circula en redes sociales.

    ¿Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tendrán un tercer hijo?

    De comprobarse un eventual embarazo, este representaría el tercer hijo que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte tendrían juntos. Sin embargo, por el momento no existe un anuncio oficial de la pareja que confirme que estén esperando otro bebé.

    Paolo Guerrero también es padre de hijos nacidos de relaciones anteriores, por lo que una eventual nueva llegada significaría otro integrante para su familia y un nuevo nieto para Doña Peta.

    Por ahora, los comentarios sobre un posible embarazo continúan únicamente como una especulación surgida en redes sociales. Ni Ana Paula Consorte ni Paolo Guerrero han comunicado públicamente que estén esperando a su tercer hijo en común.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Papá de Mario Hart ASOMBRA al referirse a Korina Rivadeneira con INESPERADO calificativo tras controversial separación

    ¿Por qué relacionan a Ana Paula Consorte con un posible embarazo?

    Las versiones comenzaron a circular en plataformas digitales luego de que algunos internautas aseguraran haber notado cambios en la apariencia de Ana Paula Consorte. A partir de las fotografías publicadas por la modelo brasileña, varios usuarios empezaron a plantear la posibilidad de que estuviera nuevamente embarazada.

    Los comentarios no tardaron en multiplicarse y la especulación tomó fuerza entre quienes siguen de cerca la relación de la brasileña con Paolo Guerrero. La posibilidad de que ambos se conviertan nuevamente en padres despertó interés, especialmente porque ya tienen dos hijos en común.

    SOBRE EL AUTOR:
    Doña Peta tiene IMPENSADA reacción al posible TERCER EMBARAZO de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero: "Es una.."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡NADIE LO ESPERABA! César Sánchez habla por primera vez de su amorío con Naldy Saldaña y revela dónde ocurrió el encuentro: “En Tingo María...”

    ¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública

    Doña Peta tiene IMPENSADA reacción al posible TERCER EMBARAZO de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero: "Es una.."

    ¡DURO REVÉS! Alejandra Baigorria DEMANDÓ a Magaly Medina pero TODO TERMINA MAL: Juez toma DRÁSTICA MEDIDA

    Famosa exvedette peruana sufre GRAVE accidente automovilístico en Estados Unidos y se revela su estado: "No puedo caminar"

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Rally Kart

    Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;