Doña Peta tiene IMPENSADA reacción al posible TERCER EMBARAZO de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero: "Es una.."

Los rumores sobre un posible tercer embarazo de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero generaron preguntas a Doña Peta , quien respondió al respecto.

Una nueva especulación sobre la vida familiar de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ha comenzado a generar comentarios en redes sociales. Algunos usuarios creen que la pareja podría estar esperando un nuevo bebé, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado públicamente esta versión. En medio de las preguntas sobre una posible ampliación de la familia, Doña Peta, madre del futbolista, fue consultada y dejó una particular respuesta.

Doña Peta responde ante los rumores de embarazo de Ana Paula Consorte

La madre de Paolo Guerrero fue abordada por los medios en los exteriores de Matute, donde fue consultada directamente sobre la versión que relaciona a Ana Paula Consorte con un supuesto embarazo.

Aunque Doña Peta no confirmó que la modelo se encuentre esperando un bebé, sí respondió ante la posibilidad de que llegue otro nieto a la familia.

"Una criatura es una bendición de Dios", comentó Doña Peta. Sus palabras generaron atención debido a que, pese a referirse positivamente a la llegada de un bebé, no dieron por confirmada la versión que circula en redes sociales.

¿Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tendrán un tercer hijo?

De comprobarse un eventual embarazo, este representaría el tercer hijo que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte tendrían juntos. Sin embargo, por el momento no existe un anuncio oficial de la pareja que confirme que estén esperando otro bebé.

Paolo Guerrero también es padre de hijos nacidos de relaciones anteriores, por lo que una eventual nueva llegada significaría otro integrante para su familia y un nuevo nieto para Doña Peta.

Por ahora, los comentarios sobre un posible embarazo continúan únicamente como una especulación surgida en redes sociales. Ni Ana Paula Consorte ni Paolo Guerrero han comunicado públicamente que estén esperando a su tercer hijo en común.

¿Por qué relacionan a Ana Paula Consorte con un posible embarazo?

Las versiones comenzaron a circular en plataformas digitales luego de que algunos internautas aseguraran haber notado cambios en la apariencia de Ana Paula Consorte. A partir de las fotografías publicadas por la modelo brasileña, varios usuarios empezaron a plantear la posibilidad de que estuviera nuevamente embarazada.