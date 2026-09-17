¡DOLOROSA TRAGEDIA! Mujer PIERDE LA VIDA luego de dar a luz a mellizas en clínica de Miraflores: familia denuncia presunta negligencia médica

Una mujer de 35 años falleció tras dar a luz a mellizas en una clínica de Miraflores . Su familia denuncia una presunta negligencia médica y exige investigar el caso.

Una mujer de 35 años falleció luego de dar a luz a mellizas en una clínica ubicada en Miraflores. La paciente permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras presentar complicaciones y posteriormente fue trasladada al Hospital Rebagliati. Sunny Carlina Gadea Yupanqui había sido sometida a una cesárea el pasado 1 de septiembre y, de acuerdo con la versión de su esposo, posteriormente tuvo que ser intervenida nuevamente debido a una hemorragia interna.

La familia sostiene que la complicación estaría relacionada con una presunta negligencia médica durante la atención recibida en la Clínica Adventista Good Hope. Además, cuestionó la situación profesional del médico que realizó la intervención. El caso terminó con el fallecimiento de la paciente la noche del miércoles 16 de septiembre, mientras permanecía en UCI del Hospital Rebagliati.

Mujer fue sometida a dos intervenciones y terminó en UCI tras el parto de sus mellizas

Según declaró Joel Castro, esposo de Sunny Gadea, la paciente acudió el 1 de septiembre a la Clínica Adventista Good Hope para realizarse un último control relacionado con su embarazo. Sin embargo, ese mismo día fue sometida a una cesárea para dar a luz a sus mellizas.

El esposo señaló que, horas después de la primera operación, el médico Edgar Martín Díaz Vargas le comunicó que era necesario realizar una nueva intervención debido a una descompensación provocada por una hemorragia interna.

Tras esta segunda operación, Gadea habría presentado un shock hemorrágico como consecuencia de la pérdida de sangre. Ante esta situación, fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció varios días.

El 9 de septiembre, la paciente fue trasladada al Hospital Rebagliati por recomendación de la propia clínica. De acuerdo con lo explicado a la familia, el traslado se realizó como medida de “prevención”, debido a que podía requerir un trasplante de hígado si su estado continuaba complicándose.

"Mi esposa salió de clínica y lo primero que me dicen al llegar al Rebagliati es que tiene 90% de mortandad y que la probabilidad de que viva era de 10%", relató.

Un día después, el 10 de septiembre, la familia fue informada de que varios órganos de la paciente se encontraban comprometidos. Entre los afectados estaban el cerebro y los pulmones.

Pese a permanecer bajo atención médica, Sunny Gadea falleció alrededor de las 8.00 p. m. del miércoles 16 de septiembre en la UCI del Hospital Rebagliati.

Familia denuncia presunta negligencia médica y cuestiona situación del médico

Tras el fallecimiento, Joel Castro responsabilizó a la Clínica Adventista Good Hope y solicitó que se investiguen las circunstancias en las que fue atendida su esposa. El esposo indicó que ya presentó una denuncia ante la comisaría de Miraflores y espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

Otro de los puntos cuestionados por la familia está relacionado con el médico Edgar Martín Díaz Vargas, quien habría realizado la intervención quirúrgica. Castro solicitó al Colegio Médico del Perú información oficial para determinar si el profesional se encontraba habilitado para ejercer al momento de la operación.

Según la información que habría recibido la familia, Díaz Vargas no estaría habilitado cuando atendió a Sunny Gadea. Sin embargo, actualmente el registro del Colegio Médico del Perú muestra al especialista como habilitado para ejercer su profesión.

Por su parte, antes de que se confirmara el fallecimiento de la paciente, la Clínica Adventista Good Hope emitió un comunicado en el que sostuvo que la atención brindada se realizó siguiendo sus protocolos institucionales y las normas correspondientes. Además, señaló que colaborará con las autoridades y entregará la información que sea solicitada dentro del procedimiento legal.