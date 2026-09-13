Mafer Neyra convierte su boda en una pasarela: el sofisticado vestido de Noe Bernacelli que robó miradas

Mafer Neyra impactó en su boda con Ernesto Cabieses con un vestido de novia de Noe Bernacelli con encaje , transparencias y una larga capa.

El vestido de novia fue confeccionado por el diseñador Noe Bernacelli.

El vestido de novia fue confeccionado por el diseñador Noe Bernacelli.

Mafer Neyra apostó por una propuesta nupcial cargada de romanticismo y sofisticación para casarse con Ernesto Cabieses. Encaje floral, transparencias, cuello de inspiración victoriana y una extensa capa fueron las claves de un look firmado por Noe Bernacelli.

Mafer Neyra hizo de la moda uno de los grandes protagonistas de su boda con Ernesto Cabieses. La influencer llegó al altar este sábado 12 de septiembre con una creación de Noe Bernacelli que combinó elementos clásicos de la moda bridal con detalles modernos y sensuales, convirtiéndose rápidamente en uno de los looks más comentados de la celebración.

Luego de mantener durante meses el diseño bajo absoluta reserva, la creadora de contenido finalmente mostró la pieza elegida para uno de los días más importantes de su vida. El resultado fue una propuesta donde el encaje, las transparencias y una dramática capa de gran extensión marcaron la estética de su aparición nupcial.

Encaje, transparencias y romanticismo: las claves del vestido de Mafer Neyra

Para la ceremonia, Mafer eligió un vestido blanco trabajado con encaje floral, uno de los elementos más clásicos de la moda para novias, pero reinterpretado mediante transparencias de tul que aportaron ligereza y un acabado más contemporáneo.

La parte frontal destacó por un escote pronunciado, mientras que la espalda incorporó un cuello alto de inspiración victoriana, creando un interesante contraste entre sensualidad y elegancia clásica.

Sin embargo, uno de los recursos que terminó elevando por completo el estilismo fue la capa de gasa transparente. La pieza acompañó la silueta de la novia y se prolongó hasta formar una extensa cola, generando movimiento y un efecto visual especialmente llamativo durante su ingreso a la ceremonia.

El look demostró, además, cómo las capas se han convertido en una alternativa capaz de aportar dramatismo al estilismo nupcial sin depender únicamente del tradicional velo.

¿Quién diseñó el vestido de novia de Mafer Neyra?

El responsable de llevar la propuesta a la realidad fue el diseñador peruano Noe Bernacelli, con quien Mafer había comenzado a preparar su vestido varios meses antes de llegar al altar.

En junio de 2026, la influencer reveló públicamente que ya trabajaba junto al diseñador en su esperado look, aunque decidió mantener en secreto la forma, los detalles y acabados de la pieza hasta el matrimonio.

Tras la ceremonia, Mafer finalmente mostró el resultado en sus redes sociales y resumió el protagonismo que tuvo el diseño con una breve frase: "THE DRESS".

Bernacelli también estuvo detrás de la propuesta elegida por Ernesto Cabieses, quien llevó un elegante traje negro para acompañar a la influencer durante la ceremonia.

Un estilismo romántico que dejó al vestido como protagonista

Para complementar una pieza con tantos detalles, Mafer optó por un beauty look más delicado. Llevó el cabello semirrecogido, con mechones sueltos alrededor del rostro y pequeños elementos brillantes incorporados entre el peinado.

La decisión permitió mantener la atención sobre el trabajo del vestido y, especialmente, sobre el cuello, las transparencias y la capa.

Como complemento, llevó un bouquet floral que terminó de reforzar la estética romántica del conjunto sin competir visualmente con el diseño principal.

Del vestido largo al minivestido: Mafer apostó por un segundo look

Como ocurre cada vez con mayor frecuencia en las bodas, Mafer no se quedó con un único vestido. Terminada la ceremonia, dejó atrás la extensa cola y apostó por una propuesta pensada para disfrutar con mayor libertad de la recepción.

Su segundo look fue un vestido corto blanco de encaje, decorado con bordados florales tridimensionales. La pieza mantuvo la línea romántica del primer diseño, pero llevó el estilismo hacia una versión más fresca, juvenil y funcional para bailar y celebrar junto a Ernesto Cabieses y sus invitados.

Así, la influencer pasó de una propuesta ceremonial de gran impacto a un minivestido para la fiesta, siguiendo una de las fórmulas más populares dentro de la moda nupcial actual: un vestido protagonista para el "sí, acepto" y un segundo look más cómodo para la celebración.