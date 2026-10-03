Yessenia Villanueva DESTAPA VERDAD sobre sus HERMANAS tras prueba de ADN y EXPONE QUIÉN NO SERÍA HIJA de Melcochita: "Sus verdaderas hijas"

Tras la nueva prueba de ADN de Melcochita , Yessenia Villanueva reveló qué piensa sobre sus hermanas y sorprendió con una inesperada postura.

Yessenia Villanueva volvió a pronunciarse sobre la situación familiar que involucra a Melcochita y sus hijas menores. La hija mayor del comediante comentó públicamente sobre la reciente prueba de ADN realizada con las pequeñas. Aunque aseguró que considera hermanas a las tres menores, también lanzó una afirmación que generó sorpresa. ¿Qué dijo?

Yessenia Villanueva hace inesperada revelación sobre sus hermanas

A través de TikTok, Yessenia Villanueva compartió sus impresiones luego de que Melcochita revelara que se había sometido nuevamente a una prueba de ADN junto a sus dos hijas menores con Monserrat Seminario. Pese a que el humorista señaló que el resultado habría confirmado su vínculo biológico con las niñas, la joven dejó entrever que aún existen dudas dentro de la familia.

La también creadora de contenido hizo referencia a la desconfianza que, según su perspectiva, existiría en torno a Monserrat y señaló que, independientemente de lo que determine el examen, ella considera a las menores como sus hermanas.

“Sobre el ADN, ya con Monserrat hay desconfianza, creo que ya todos saben. Yo en mi corazón siento que sí son mis hermanitas las dos, bueno las tres porque se les considera”, explicó.

Yessenia también cuestionó una reciente decisión de Monserrat relacionada con el cuidado de las menores. La joven se mostró en desacuerdo con que ambas niñas fueran trasladadas a Piura y que una de ellas permaneciera junto a Melcochita.

“Lo que no me parece es que Monserrat haya llevado a sus niñas a Piura, a las dos, y se haya quedado solo con (haciendo referencia a una de las menores) creo que madre siempre anda con sus pollitos para arriba y para abajo”, añadió.

Sin embargo, después de expresar que reconoce a las tres menores como sus hermanas, Yessenia hizo una afirmación diferente respecto a la filiación de una de ellas. Según sostuvo, consideraría que la menor no tendría un vínculo sanguíneo con Melcochita, pese a que el comediante la reconoció legalmente desde que era bebé.

A partir de esta postura, la joven también planteó qué debería suceder con la pensión que recibe la menor y quién debería hacerse cargo económicamente de ella. Su comentario abrió además un nuevo punto de discusión respecto a la responsabilidad de los padres y al cuidado de las niñas.

Yessenia Villanueva aconseja a Melcochita

Yessenia Villanueva continuó exponiendo su posición y sostuvo que, desde su perspectiva, el dinero destinado a la menor debería ser entregado a los padres de Monserrat, quienes actualmente estarían a cargo de su cuidado.

Además, consideró que Melcochita debería solicitar la patria potestad de aquellas menores que, según su versión, sí tendrían un vínculo biológico con él. La integrante de la familia expresó esta postura al referirse nuevamente a la situación de las niñas.