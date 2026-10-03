Yahaira Plasencia DEJA EN SHOCK al anunciar 'EMBARAZO' con Luis Fernando: "¿No sabían? Estoy embarazada"

Yahaira Plasencia sorprendió durante una reciente conversación al referirse a su relación con Luis Fernando Rodríguez. La salsera habló sobre el vínculo que mantiene con el empresario y reveló cómo se siente actualmente a su lado. Sin embargo, una inesperada respuesta sobre sus planes personales generó una reacción inmediata en la conductora. La cantante incluso lanzó una inesperada afirmación que sorprendió a la conductora de 'Un día en el mall'.

Yahaira Plasencia sorprende al hablar de 'embarazo' y sus planes con Luis Fernando

Durante su conversación con Valeria Flores, Yahaira Plasencia se mostró bastante ilusionada al hablar de su romance con ‘El Diablo’. La artista destacó las características de la relación que mantiene actualmente con el empresario y dejó claro que atraviesa una etapa de tranquilidad y estabilidad sentimental.

"Estoy en una relación súper bonita, tranquila, sana, sólida, llena de mucho respeto, lealtad, amor, es un sostén, un apoyo muy importante para mí, Luis Fernando", comenzó diciendo en un inicio.

En medio de la conversación, la presentadora quiso conocer si la salsera contempla dar nuevos pasos en su vida personal y le consultó directamente por la posibilidad de casarse o convertirse en madre. Fue entonces cuando Yahaira lanzó una respuesta inesperada que tomó por sorpresa a Valeria.

"¿Tienes planes de matrimonio, bebé, algo?". Mientras que Yahaira comentó: "¿No sabías? ¡Estoy embarazada!", dejando en shock a Valeria, aunque en un segundo aclaró que se trataba de una broma: "¡No, mentira, mentira! Jajaja".

La conductora reaccionó entre risas ante la inesperada declaración de la cantante y reconoció que por un momento creyó que acababa de recibir una exclusiva sobre una posible maternidad.

"Yo dije, nos va a dar la primicia de embarazo", comentó la presentadora entre risas. "Estoy tranquila, pero no pienso todavía ni en matrimonio ni en hijos, todavía tengo mucho por hacer, igual respeto a todas las personas y mamitas que siempre han soñado con eso, ahorita no estoy preparada", sostuvo.