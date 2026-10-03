Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Gobierno confirma incremento de la remuneración mínima a S/1,230 a partir del 1 de octubre

Yahaira Plasencia DEJA EN SHOCK al anunciar 'EMBARAZO' con Luis Fernando: "¿No sabían? Estoy embarazada"

La cantante Yahaira Plasencia habló por primera vez sobre sus planes junto a Luis Fernando Rodríguez y lanzó inesperada confesión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Yahaira Plasencia DEJA EN SHOCK al anunciar 'EMBARAZO' con Luis Fernando: "¿No sabían? Estoy embarazada"
    Yahaira Plasencia sorprende con anuncio | Composición Wapa - Instagram
    Yahaira Plasencia DEJA EN SHOCK al anunciar 'EMBARAZO' con Luis Fernando: "¿No sabían? Estoy embarazada"

    Yahaira Plasencia sorprendió durante una reciente conversación al referirse a su relación con Luis Fernando Rodríguez. La salsera habló sobre el vínculo que mantiene con el empresario y reveló cómo se siente actualmente a su lado. Sin embargo, una inesperada respuesta sobre sus planes personales generó una reacción inmediata en la conductora. La cantante incluso lanzó una inesperada afirmación que sorprendió a la conductora de 'Un día en el mall'.

    wapa.pe

    PUEDES VER: El 'Loco' Vargas confiesa su verdad sobre su romance con Tilsa Lozano: “Al final quedé como el malo”

    Yahaira Plasencia sorprende al hablar de 'embarazo' y sus planes con Luis Fernando

    Durante su conversación con Valeria Flores, Yahaira Plasencia se mostró bastante ilusionada al hablar de su romance con ‘El Diablo’. La artista destacó las características de la relación que mantiene actualmente con el empresario y dejó claro que atraviesa una etapa de tranquilidad y estabilidad sentimental.

    "Estoy en una relación súper bonita, tranquila, sana, sólida, llena de mucho respeto, lealtad, amor, es un sostén, un apoyo muy importante para mí, Luis Fernando", comenzó diciendo en un inicio.

    En medio de la conversación, la presentadora quiso conocer si la salsera contempla dar nuevos pasos en su vida personal y le consultó directamente por la posibilidad de casarse o convertirse en madre. Fue entonces cuando Yahaira lanzó una respuesta inesperada que tomó por sorpresa a Valeria.

    "¿Tienes planes de matrimonio, bebé, algo?". Mientras que Yahaira comentó: "¿No sabías? ¡Estoy embarazada!", dejando en shock a Valeria, aunque en un segundo aclaró que se trataba de una broma: "¡No, mentira, mentira! Jajaja".

    La conductora reaccionó entre risas ante la inesperada declaración de la cantante y reconoció que por un momento creyó que acababa de recibir una exclusiva sobre una posible maternidad.

    "Yo dije, nos va a dar la primicia de embarazo", comentó la presentadora entre risas. "Estoy tranquila, pero no pienso todavía ni en matrimonio ni en hijos, todavía tengo mucho por hacer, igual respeto a todas las personas y mamitas que siempre han soñado con eso, ahorita no estoy preparada", sostuvo.

    Aunque Yahaira dejó claro que actualmente no contempla convertirse en madre ni casarse, también reveló que este tipo de temas sí han sido conversados con Luis Fernando Rodríguez. La artista explicó que ambos tendrían una visión similar respecto a dar esos pasos, aunque por ahora no estarían dentro de sus planes inmediatos: "Creo que ambos estamos por el mismo camino, pero en el momento no".

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Naldy Saldaña NO PUEDE MÁS y anuncia DOLOROSA decisión sobre su DEBUT como solista tras recibir AMENAZAS: "He venido recibiendo..."

    SOBRE EL AUTOR:
    Yahaira Plasencia DEJA EN SHOCK al anunciar 'EMBARAZO' con Luis Fernando: "¿No sabían? Estoy embarazada"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Yahaira Plasencia DEJA EN SHOCK al anunciar 'EMBARAZO' con Luis Fernando: "¿No sabían? Estoy embarazada"

    El 'Loco' Vargas confiesa su verdad sobre su romance con Tilsa Lozano: “Al final quedé como el malo”

    Expareja de Curwen, Carla Campos Salazar, hace grave denuncia: “Se hace pasar por mí”

    Ana Paula Consorte manda CONTUNDENTE ADVERTENCIA tras respuesta de Doña Peta sobre su relación con Paolo: "Nadie hará conmigo lo que quiera"

    Corazón Serrano SEPARA definitivamente a integrante de su AGRUPACIÓN tras nuevas DENUNCIAS de abuso sexual

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;