Fallece candidato a la alcaldía tras sufrir ACCIDENTE y JNE hace contundente pedido ANTES de ELECCIONES

Un candidato a la alcaldía falleció tras sufrir un grave accidente fluvial en Loreto, generando preocupación a pocas horas de las elecciones.

Candidato a la alcaldía fallece en accidente antes de las elecciones | Composición Wapa - Difusión

Candidato a la alcaldía fallece en accidente antes de las elecciones | Composición Wapa - Difusión

Un candidato a la alcaldía perdió la vida en un accidente fluvial ocurrido en Loreto, a pocas horas de la jornada electoral. El hecho se produjo mientras se desplazaba por una ruta fluvial de la provincia de Datem del Marañón. Tras conocerse el deceso, las autoridades electorales expresaron sus condolencias y solicitaron esclarecer lo ocurrido. El caso permanece bajo investigación para determinar cómo se produjo el fatal incidente.

¿Quién fue el candidato a la alcaldía que falleció en accidente fluvial?

El fallecido fue Sundy Simón Kamarampi, postulante a la alcaldía distrital de Pastaza por Renovación Popular. El accidente ocurrió cuando viajaba en una embarcación por la ruta Recreo-Ullpayacu, ubicada en el distrito de Pastaza, provincia de Datem del Marañón, en Loreto.

Sundi Simón Kamarampi falleció en accidente fluvial

De acuerdo con los testimonios recogidos tras el hecho, otra embarcación habría impactado contra la nave en la que se encontraba el candidato. La fuerza de la colisión le ocasionó lesiones de gravedad y murió antes de poder recibir atención médica. Los reportes disponibles no registraron otras víctimas mortales ni personas heridas por el incidente.

Tras confirmarse la noticia, familiares señalaron que Kamarampi contaba con respaldo en el distrito y afirmaron que anteriormente habría recibido presuntas amenazas relacionadas con su actividad política. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente y una eventual intencionalidad todavía son materia de investigación.

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las circunstancias que rodearon la muerte del postulante.

JNE se pronuncia tras muerte de candidato y pide esclarecer el caso

El Jurado Nacional de Elecciones expresó sus condolencias por el fallecimiento de Sundy Simón Kamarampi y solicitó que las autoridades competentes investiguen el accidente con rapidez. El organismo electoral hizo este pedido en medio de la recta final de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

JNE pide esclarecer los hechos

"EI JNE invoca a las autoridades correspondientes a esclarecer con la debida diligencia y celeridad las circunstancias de tan infortunado acontecimiento", se lee al inicio del mensaje.

Asimismo, el organismo electoral se refirió a la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad para quienes participan en el proceso electoral y para la ciudadanía, especialmente en la zona donde ocurrió el accidente.

El organismo electoral expresó que "rechaza todo acto que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas. En esa línea, ha requerido al Poder Ejecutivo a que se adopten las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los candidatos, de los miembros de mesa y de la ciudadanía en general, sobre todo de dicha zona del país", dicta el comunicado del JNE.