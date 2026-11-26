¿Cuándo pagan en diciembre? Revisa el calendario del MEF para conocer los días de depósito de sueldos, pensiones, aguinaldos y otros beneficios económicos en el Banco de la Nación.

Cronograma de pagos de diciembre 2026 en Banco de la Nación | Composición Wapa - Imagen ilustrativa IA

Cronograma de pagos de diciembre 2026 en Banco de la Nación | Composición Wapa - Imagen ilustrativa IA

El último mes de 2026 llegará con un calendario de depósitos establecido para los trabajadores del Estado y los jubilados de diferentes sistemas previsionales. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó las jornadas en las que se abonarán las remuneraciones y pensiones correspondientes a diciembre, a través del Banco de la Nación. Los desembolsos incluirán los sueldos del personal público, el aguinaldo navideño de S/300 y los pagos destinados a los pensionistas de la ONP y otros regímenes. ¿Cuándo estarán disponibles los depósitos y qué fechas debes tener en cuenta para cobrar durante diciembre?

¿Qué días se depositarán los sueldos y el aguinaldo a los trabajadores del sector público?

El calendario oficial contempla fechas distintas para el abono de las remuneraciones, de acuerdo con la entidad estatal en la que presta servicios cada trabajador. Durante diciembre, los pagos se distribuirán en cuatro jornadas, según la programación establecida por el MEF.

Estas son las fechas asignadas a cada sector:

Miércoles 16 de diciembre: personal de Educación, incluidas las universidades; Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); Transportes y Comunicaciones; Defensa; Poder Judicial; Ministerio Público; Economía y Finanzas; Justicia; gobiernos regionales (unidades ejecutoras); Contraloría General de la República; Congreso; Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

personal de Educación, incluidas las universidades; Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); Transportes y Comunicaciones; Defensa; Poder Judicial; Ministerio Público; Economía y Finanzas; Justicia; gobiernos regionales (unidades ejecutoras); Contraloría General de la República; Congreso; Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. Jueves 17 de diciembre: trabajadores de Interior; Desarrollo e Inclusión Social; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensoría del Pueblo, y Relaciones Exteriores.

trabajadores de Interior; Desarrollo e Inclusión Social; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensoría del Pueblo, y Relaciones Exteriores. Viernes 18 de diciembre: empleados de Salud; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Cultura; Ambiente; Trabajo y Promoción del Empleo, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

empleados de Salud; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Cultura; Ambiente; Trabajo y Promoción del Empleo, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Lunes 21 de diciembre: personal de Producción; Comercio Exterior y Turismo; Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); Fuero Militar Policial; Junta Nacional de Justicia; Jurado Nacional de Elecciones, y Tribunal Constitucional.

Cabe señalar que el calendario también incluye otros compromisos económicos contemplados para el personal estatal. Entre ellos figuran los pagos correspondientes a trabajadores contratados bajo el régimen CAS, los estipendios de practicantes y otros conceptos que no forman parte de las remuneraciones ordinarias.

Asimismo, los trabajadores del sector público recibirán el aguinaldo por Navidad de S/300, de acuerdo con las fechas establecidas para el abono de sus sueldos.

¿Cuándo cobrarán los pensionistas de la ONP y quiénes recibirán el bono de S/200?

Los jubilados que pertenecen al régimen del Decreto Ley 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), tendrán sus pensiones disponibles desde el lunes 7 de diciembre. La distribución de los depósitos se realizará tomando como referencia la inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Además de su pensión habitual, este grupo recibirá una bonificación extraordinaria de S/200, aprobada por el Gobierno mediante el Decreto de Urgencia 018-2026. El dinero adicional será abonado junto con la mensualidad, por lo que los pensionistas no tendrán que realizar trámites para solicitarlo.

El calendario de pagos quedó distribuido de la siguiente manera según los apellidos:

De la A a la C: lunes 7 de diciembre.

De la D a la L: jueves 10 de diciembre.

De la M a la Q: viernes 11 de diciembre.

De la R a la Z: lunes 14 de diciembre.

Pensionistas de convenios internacionales y de la Ley 27803: de acuerdo con el calendario específico establecido para cada grupo.

Para acceder a la bonificación de S/200, los jubilados deberán cumplir determinadas condiciones. En primer lugar, tendrán que contar con una pensión definitiva y estar incorporados en la planilla del Sistema Nacional de Pensiones hasta el 30 de noviembre de 2026.

También se precisó que quienes reciban más de una pensión únicamente podrán acceder a un bono. De igual manera, la bonificación no alcanzará a las personas que perciban al mismo tiempo ingresos por remuneraciones provenientes del sector público.

En el caso de los pensionistas que reciben el dinero mediante la modalidad de pago a domicilio, el reparto se desarrollará en un periodo diferente: empezará el miércoles 16 y finalizará el martes 29 de diciembre.

¿Cuál es el cronograma de pagos para los jubilados de otros regímenes de la ONP y del Decreto Ley 20530?

Los beneficiarios de otros sistemas previsionales administrados por la ONP también cuentan con una programación específica para recibir sus pensiones de diciembre. Para quienes cobran mediante depósito bancario, el abono está previsto para el jueves 10 de diciembre.

Este grupo está integrado por los pensionistas de los siguientes regímenes:

Decreto Ley 18846.

Decreto Ley 20530 y pensiones por encargo.

Ley 30003: correspondiente a los jubilados del sector pesquero.

Ley 26790: comprende a los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), en las modalidades de cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro.

Por su parte, quienes reciben sus mensualidades a través del servicio de pago a domicilio tendrán que esperar el periodo comprendido entre el jueves 17 y el miércoles 23 de diciembre para recibir el dinero.

Cronograma para pensionistas del Decreto Ley 20530

Los jubilados que pertenecen al régimen del Decreto Ley 20530 y todavía reciben sus depósitos directamente de las unidades ejecutoras del Gobierno nacional o de las administraciones regionales tendrán un calendario distinto al de los pensionistas atendidos por la ONP.

En este caso, los abonos se efectuarán de acuerdo con la entidad pública a la que corresponde cada beneficiario. Las fechas programadas son las siguientes: