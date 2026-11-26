Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, ex de Pamela López , cuestiona la pensión de S/500 que recibe mensualmente para la menor y reclama deudas por pensiones atrasadas.

Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, volvió a pronunciarse sobre la responsabilidad económica del cantante con la menor y cuestionó el monto que recibe mensualmente. La joven aseguró que el chico reality únicamente le entrega S/500 para cubrir los gastos de su pequeña, pese a que actualmente participa en 'Esto es guerra'. En una entrevista para 'Magaly TV, la firme', también reclamó el pago de una deuda por pensiones atrasadas y pidió que asuma otros gastos relacionados con el bienestar de su hija. ¿Cuánto dinero destina al colegio y qué otros incumplimientos le atribuyó a su expareja?

Sofía Delgado revela cuánto dinero recibe de Paul Michael para la manutención de su hija

Luego de su paso por 'La granja VIP Perú', Paul Michael comenzó a sumar nuevas propuestas dentro del entretenimiento y la televisión. A sus presentaciones musicales con Combinación de La Habana se añadió su crecimiento como creador de contenido en redes sociales, además de su ingreso a ‘EEG’, programa en el que ha llamado la atención por su participación en los desafíos físicos. En paralelo, el artista volvió a acercarse a su hija, fruto de su anterior vínculo sentimental con Sofía Delgado, y ambos han aparecido en algunos videos publicados en plataformas digitales.

Pese a este acercamiento, los asuntos relacionados con la manutención de la menor volvieron a colocarlo en el centro de la controversia. En una nota difundida por 'Magaly TV, la firme', Delgado manifestó su molestia porque, según indicó, el cantante solo le proporciona S/500 al mes para cubrir las necesidades de la niña. La joven explicó que esa cantidad corresponde a un acuerdo establecido durante una conciliación, cuando su hija tenía apenas un año.

"Estoy aquí porque ya estoy cansada de que vean a Paul Michael como un hombre digno, como un buen padre, cuando no lo es. Una niña no vive con 500, mucho menos sin un seguro de salud", dijo la joven en entrevista con 'Magaly TV, la firme'.

Sofía Delgado reclama a Paul Michael más de S/15.000 por pensiones atrasadas

En el mismo reportaje, la madre de la menor sostuvo que también habría recibido comentarios ofensivos de una familiar del cantante. Asimismo, utilizó el espacio televisivo para pedirle a su expareja que cancele una deuda superior a los S/15.000 por concepto de pensiones devengadas y que se responsabilice por otros desembolsos necesarios para la crianza de la niña.

"Págale un seguro a tu hija. Págale colegio, alimentación, recreación y más… porquería. Los que te aplauden tu papel de payaso en 'Esto es guerra', deberían también preguntarte si le pagas colegio a tu hija, si le has comprado siquiera una cama o te preocupas por dónde vive tu hija. Me tienes harta", reclamó.

Delgado también cuestionó que Paul Michael no haya acompañado a la pequeña a un centro médico cuando lo necesitó. Al explicar cómo administra el dinero que recibe, detalló que utiliza S/400 de la pensión mensual para pagar el colegio, mientras que los S/100 restantes los reserva para la comida y otros requerimientos de su hija.

Por último, la joven puso en duda que el artista respete de forma regular los días establecidos para visitar a la menor. Según su testimonio, en algunas ocasiones él habría confirmado que pasaría a recogerla, pero finalmente no se habría presentado. Además, recordó una conversación en la que, de acuerdo con su versión, el cantante habría mencionado su propia experiencia familiar para justificar que la niña creciera sin la presencia constante de su padre.