Yahaira Plasencia ROMPE EN LLANTO al revelar “embarazo” y se quiebra con ECOGRAFÍA de bebe en su familia: “Aun me cuesta creerlo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Yahaira Plasencia se mostró profundamente emocionada al anunciar un embarazo en su familia y dedicó unas emotivas palabras al bebé que pronto llegará, trayendo un gran cambio. La llegada de una pequeña sobre la que se especula si Yahaira se estrenará como madre junto a Luis Fernando Rodríguez.
Yahaira Plasencia conmocionada al anunciar embarazo y emocionarse con la ecografía del bebé en su familia
Yahaira Plasencia está viviendo un momento único y especial, y lo compartió en la mañana del 25 de noviembre: su familia crecerá con la llegada de un bebé.
Entre los deseos de ser madre de una niña, la familia Plasencia fue sorprendida con la noticia: su hermana más joven, Silvana Plasencia, espera a su primer hijo junto a su novio, Bryan.
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“Un nuevo capítulo inicia, el más hermoso de nuestra historia, ahora somos tres. FAM GRADOS PLASENCIA”, compartió la joven junto a las emocionantes ecografías del futuro bebé.
La artista fue una de las más felices con la noticia y mostró su emoción por el acontecimiento que vive su hermana, su bebé que ahora espera a su propia niña.
“Todavía me cuesta creerlo, mi hermana bebé tendrá a su propia niña. Te amo, felicidad al verte así de feliz, estoy orgullosa de la mujer en la que te has transformado”, expresó.
También alabó a su cuñado Bryan, a quien considera un caballero y vaticinó que será un padre excepcional.
“Elegiste bien, Bryan es un caballero y te ama mucho. Estoy segura de que será un excelente papá. Los quiero mucho y espero con alegría a mi sobrina”, añadió.