Yahaira Plasencia emocionó a sus seguidores en redes al celebrar un embarazo especial, conmovida al ver la ecografía del bebé en su familia. ¿Qué conmovedor mensaje compartió?

Yahaira Plasencia se mostró profundamente emocionada al anunciar un embarazo en su familia y dedicó unas emotivas palabras al bebé que pronto llegará, trayendo un gran cambio. La llegada de una pequeña sobre la que se especula si Yahaira se estrenará como madre junto a Luis Fernando Rodríguez.

Yahaira Plasencia conmocionada al anunciar embarazo y emocionarse con la ecografía del bebé en su familia

Yahaira Plasencia está viviendo un momento único y especial, y lo compartió en la mañana del 25 de noviembre: su familia crecerá con la llegada de un bebé.

Yahaira Plasencia conmovida al revelar 'EMBARAZO' y emocionarse con ECOGRAFÍA del bebé en su familia

Entre los deseos de ser madre de una niña, la familia Plasencia fue sorprendida con la noticia: su hermana más joven, Silvana Plasencia, espera a su primer hijo junto a su novio, Bryan.

“Un nuevo capítulo inicia, el más hermoso de nuestra historia, ahora somos tres. FAM GRADOS PLASENCIA”, compartió la joven junto a las emocionantes ecografías del futuro bebé.

La artista fue una de las más felices con la noticia y mostró su emoción por el acontecimiento que vive su hermana, su bebé que ahora espera a su propia niña.

“Todavía me cuesta creerlo, mi hermana bebé tendrá a su propia niña. Te amo, felicidad al verte así de feliz, estoy orgullosa de la mujer en la que te has transformado”, expresó.

También alabó a su cuñado Bryan, a quien considera un caballero y vaticinó que será un padre excepcional.