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Yahaira Plasencia revela el PROFUNDO DOLOR que atraviesa tras sufrir DURA pérdida familiar y se despide con desgarrador mensaje: "Te quiero recordar así"

Yahaira Plasencia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras una dolorosa pérdida familiar. La cantante compartió un emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a sus seguidores.

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    Yahaira Plasencia revela el PROFUNDO DOLOR que atraviesa tras sufrir DURA pérdida familiar y se despide con desgarrador mensaje: "Te quiero recordar así"
    Yahaira Plasencia sufre dolorosa pérdida | Composición Wapa - Captura de pantalla
    Yahaira Plasencia revela el PROFUNDO DOLOR que atraviesa tras sufrir DURA pérdida familiar y se despide con desgarrador mensaje: "Te quiero recordar así"

    Yahaira Plasencia atraviesa una dolorosa etapa personal tras despedir a un familiar que marcó de manera especial sus primeros años de vida. La cantante peruana dio a conocer la triste noticia mediante sus redes sociales, donde publicó emotivas fotografías y mensajes para honrar su memoria. La artista recordó con cariño los momentos compartidos y el importante papel que tuvo su ser querido en su infancia. Su hermana Silvana Plasencia también se pronunció para expresar su tristeza y agradecerle por el amor que les brindó desde pequeñas.

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    Yahaira Plasencia se despide de su ser querido con emotivo mensaje

    La intérprete de salsa recurrió a sus historias de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras a su tío Koke, cuya partida ha causado tristeza en su entorno familiar. Como parte de su homenaje, compartió una fotografía en la que aparece abrazándolo y destacó la alegría que lo caracterizaba, dejando en claro que desea conservar el recuerdo de su familiar tal como era.

    Yahaira Plasencia despide a su tío Koke
    Yahaira Plasencia despide a su tío Koke

    “Te quiero recordar así, con esa sonrisa, con tu chispa de siempre. Koke del Perú, te extrañaré mucho”, se lee en el mensaje de su publicación.

    Además, Yahaira acompañó el homenaje con la canción ‘Mambo No. 5 (A Little Bit Of…’), del músico Lou Bega. La elección del tema tuvo un significado especial, pues era una de las canciones favoritas de su tío, por lo que decidió incluirla como parte de este último adiós.

    Más allá de la tristeza por la pérdida, la salsera también quiso reconocer el cariño y la protección que Koke les brindó a ella y a sus hermanos cuando eran niños. En su mensaje, recordó las atenciones que recibió durante esa etapa de su vida y agradeció el lugar que su tío ocupó dentro de la familia.

    “Gracias por todos esos cuidados de niña, no solo conmigo, con mis hermanos también. Te adoro, Koke”, añadió la salsera, quien cerró su mensaje con una breve despedida: “Descansa en paz”.

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    Silvana Plasencia también se despide de su tío Koke

    La hermana de Yahaira Plasencia se sumó a las muestras de afecto y compartió una fotografía tomada en la sala velatoria, acompañada de un mensaje en el que recordó los gestos de cariño que recibió de su tío durante su niñez.

    “¡Tío Koke! Gracias por llevarnos al parque, gracias porque nos trataste siempre como tus hijos, gracias por tus risas”, escribió la hermana de 'La Patrona' recordando las vivencias que tuvo con su tío y los momentos que comparteron juntos en familia.

    Finalmente, la joven expresó cuánto le afectará a la familia la ausencia de su ser querido y reconoció lo difícil que será afrontar esta etapa. “Nos dejas un vacío, pero la voluntad de Dios es así. Te quiero mucho, tío”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yahaira Plasencia revela el PROFUNDO DOLOR que atraviesa tras sufrir DURA pérdida familiar y se despide con desgarrador mensaje: "Te quiero recordar así"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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