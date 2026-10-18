Isabella Ladera sufre DOLOROSO ACCIDENTE con su BEBÉ y revela QUÉ PASÓ tras quedarse SOLA por REGRESO de Hugo García al Perú: "Me rompió el alma, totalmente traumático"

La modelo Isabella Ladera sorprendió al revelar el accidente que sufrió con su bebé y que la hizo sentirse “la peor mamá del mundo”. ¿Qué le pasó a la pareja de Hugo García y por qué todavía le cuesta superarlo?

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al contar una difícil experiencia que vivió con su pequeño hijo y que todavía le genera temor. La modelo venezolana compartió los detalles de un episodio que la hizo sentirse culpable como madre. Su confesión se conoció luego de que Hugo García anunciara su regreso al Perú, aunque no precisó que ambos hechos estuvieran relacionados. ¿Qué le ocurrió a Isabella y por qué esta experiencia la marcó tanto?

Isabella Ladera revela el traumático momento que vivió con su bebé

A través de sus redes sociales, Isabella Ladera explicó el motivo de una herida que tenía en el pecho y que algunos usuarios habían atribuido a sus gatos. Sin embargo, la influencer aclaró que el rasguño se lo había hecho su hijo Koa, una situación que, según contó, prefiere antes que cualquier daño provocado por sus mascotas.

La modelo también aprovechó para explicar que suele limarle las uñas a su pequeño cada semana, debido a que le crecen con rapidez. En medio de su relato, decidió compartir una experiencia anterior que le provocó una profunda angustia mientras intentaba cortárselas.

"Todos pensaron que habían sido los gastos, pero fue Koa, pero yo me lo merezco, yo prefiero que sea así mil veces porque yo le he estado limando sus uñas todas las semanas y le crecen demasiado y les voy a confesar algo que me pasó", comenzó diciendo la modelo.

Isabella contó que, en una ocasión, intentó cortarle las uñas a su hijo con un cortaúñas para niños. Sin embargo, cuando estaba terminando, el pequeño se movió y ella terminó cortándole accidentalmente una pequeña parte de una uña, lo que le provocó un leve sangrado.

La situación la afectó emocionalmente y le hizo experimentar una fuerte sensación de culpa, al punto de pedirle disculpas a su bebé. La venezolana recordó aquel episodio como una experiencia especialmente dolorosa, que cambió la manera en que maneja el cuidado de las uñas de su pequeño.

"Me rompió el alma, el corazón, me hizo sentir la peor mamá del mundo, me sentí muy culpable, me arrodillé y le pedí disculpas. Le estaba cortando las uñas con el cortauñas de niños y en la última uñita se me movió y le corté un poquito y le sacó un poquito de sangre y eso fue totalmente traumático para mí. Desde ese entonces dejo que tenga sus uñas larguísimas, yo evito que él se rasguñe, en la noche se las voy limando, pero me generó un trauma y todo tiene un contexto antes de que digan: '¿Por qué no le cortaste las uñas?'", sostuvo.

¿Por qué Isabella Ladera evita cortarle las uñas a su hijo?

Después de aquel incidente, Isabella Ladera explicó que dejó de cortarle las uñas a Koa de la manera habitual, pues la experiencia le generó temor de volver a lastimarlo accidentalmente. En su lugar, procura limárselas durante la noche y estar pendiente de que el pequeño no se arañe.