Hugo García regresa a Perú y conmueve con DESGARRADORA DESPEDIDA de Isabella Ladera y su hijo Koa

Hugo García volvió a Perú después de despedirse de Isabella Ladera y su hijo Koa en Miami. Compartió momentos emotivos y expresó su amor por Lima.

El antiguo participante de realitys compartió una imagen entrañable con la modelo venezolana y su pequeño, antes de partir de Miami. Al llegar a Lima, expresó cuánto echaba de menos su país de origen.

El amor a distancia pone a prueba una vez más a Hugo García e Isabella Ladera. El exmiembro de 'Esto es guerra' se despidió de la modelo venezolana y su hijo, Koa, antes de volar de regreso a Perú, mostrando el lado más emotivo de su relación en sus redes sociales.

A pesar de tener compromisos en diferentes lugares, la pareja sigue compartiendo momentos de su vida juntos con sus seguidores. Esta vez, el deportista capturó una escena íntima que reflejó el cariño que siente por Isabella y el pequeño antes de su regreso a casa.

Hugo García regresa a Perú y conmueve con despedida de Isabella Ladera y su hijo Koa: “Te extrañé...”

Compartiendo un emotivo adiós a Isabella Ladera y Koa

En sus historias de Instagram, Hugo publicó una foto junto a Isabella y Koa. Los tres aparecían acurrucados bajo una manta, posando sonrientes para la cámara en un ambiente lleno de afecto.

La imagen destacó por la cercanía entre el exguerrero, la modelo venezolana y el niño, con quienes compartió parte de su tiempo en el extranjero. La foto estaba acompañada de una vista nocturna desde el avión y un corazón rojo, simbolizando la nostalgia de dejar atrás a sus seres queridos.

El regreso a Lima: Hugo García muestra cuánto extrañaba Perú

Después de despedirse de Isabella Ladera y Koa, el influenciador inició su vuelo de retorno a Perú. Desde el avión, documentó parte del viaje y, al llegar, fotografió el cielo nublado de Lima y el océano con varios barcos.

Junto a la imagen de su llegada, el deportista dejó un mensaje que mostraba su alegría por volver a casa: “Lima, Perú. Te eché de menos, Limita”.

Con esto, Hugo confirmó su retorno tras haber vivido una temporada en el extranjero junto a la modelo venezolana. Su publicación reflejó tanto el entusiasmo por regresar a su tierra natal como la despedida de una etapa llena de momentos románticos y familiares.

Finalmente, García compartió una foto en el espejo, mostrando un atuendo deportivo y una chaqueta oscura, indicando que ya estaba instalado y preparado para retomar sus actividades en Perú.