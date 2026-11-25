Karla Tarazona regresa a Panamericana Televisión y sorprende al revelar cómo se siente al competir directamente con su esposo, Christian Domínguez .

Karla Tarazona está de vuelta en Panamericana Televisión. Tras ocho meses de ausencia, la presentadora regresó a la pantalla chica como conductora de 'Detrás de cámaras', donde compartirá escenario con Katty Villalobos. Sin embargo, este nuevo reto profesional la enfrentará directamente con su esposo, Christian Domínguez, quien actualmente participa como conductor invitado en 'América Hoy'.

Karla Tarazona revela cómo toma la competencia con Christian Domínguez

En entrevista con Trome, la conductora descartó que trabajar en programas que comparten el mismo horario pueda generar inconvenientes en su matrimonio.

"Bueno, mientras que ambos trabajemos, yo estaré feliz por él. Además, todo ingreso es para la casa", manifestó.

Asimismo, explicó que ambos celebran sus respectivos logros profesionales y mantienen un apoyo mutuo, pues su principal motivación es el bienestar de sus hijos.

Karla Tarazona se emociona tras regresar a Panamericana Televisión

La presentadora expresó su alegría por reencontrarse con el público de Panamericana y destacó la buena química que mantiene con Katty Villalobos, con quien ya había trabajado anteriormente como invitada.

"Estoy contenta y cerrando mi año con broche de oro", expresó.