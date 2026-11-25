Karla Tarazona lanza inesperada frase tras volver a la TV y competir con Christian: “Todo ingreso es para la casa”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Karla Tarazona está de vuelta en Panamericana Televisión. Tras ocho meses de ausencia, la presentadora regresó a la pantalla chica como conductora de 'Detrás de cámaras', donde compartirá escenario con Katty Villalobos. Sin embargo, este nuevo reto profesional la enfrentará directamente con su esposo, Christian Domínguez, quien actualmente participa como conductor invitado en 'América Hoy'.
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Karla Tarazona revela cómo toma la competencia con Christian Domínguez
En entrevista con Trome, la conductora descartó que trabajar en programas que comparten el mismo horario pueda generar inconvenientes en su matrimonio.
"Bueno, mientras que ambos trabajemos, yo estaré feliz por él. Además, todo ingreso es para la casa", manifestó.
Asimismo, explicó que ambos celebran sus respectivos logros profesionales y mantienen un apoyo mutuo, pues su principal motivación es el bienestar de sus hijos.
Karla Tarazona se emociona tras regresar a Panamericana Televisión
La presentadora expresó su alegría por reencontrarse con el público de Panamericana y destacó la buena química que mantiene con Katty Villalobos, con quien ya había trabajado anteriormente como invitada.
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"Estoy contenta y cerrando mi año con broche de oro", expresó.
De esta manera, Karla inicia una nueva etapa profesional en la que competirá por la audiencia con Christian Domínguez, sin dejar de lado la complicidad que mantienen como pareja.