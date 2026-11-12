Christian Domínguez toma RADICAL decisión MÉDICA y deja los ANABÓLICOS para tener una hija con Karla Tarazona

Christian Domínguez habría dejado la testosterona y los anabólicos para recuperar su fertilidad y buscar una hija con Karla Tarazona. Su entrenador reveló detalles de este proceso.

Christian Domínguez deja el consumo de anabólicos | Composición Wapa - Magaly TV la firme / Instagram

Christian Domínguez deja el consumo de anabólicos | Composición Wapa - Magaly TV la firme / Instagram

Christian Domínguez habría decidido dejar la testosterona y los anabólicos para recuperar su fertilidad y cumplir su deseo de tener una hija con Karla Tarazona. La información fue revelada por su entrenador, conocido como ‘La Mackyna’, durante un informe emitido en ‘Magaly TV La Firme’. Según explicó, el cumbiambero lleva varios meses en un proceso para eliminar estas sustancias de su organismo y cuenta con supervisión médica. Sin embargo, la pareja todavía tendría que esperar antes de concretar sus planes de convertirse nuevamente en padres.

¿Por qué Christian Domínguez dejó los anabólicos para tener una hija con Karla Tarazona?

La transformación física de Christian Domínguez llamó la atención, pues el artista ahora luce una contextura más delgada en comparación con la musculatura que mostraba anteriormente. Este cambio estaría vinculado con su intención de recuperar su capacidad reproductiva y buscar un nuevo embarazo junto a Karla Tarazona.

Durante el reportaje de ‘Magaly TV La Firme’, La Mackyna explicó que el cantante se encuentra en una etapa conocida como ‘postciclo’, luego de haber utilizado sustancias para incrementar su masa muscular. Además, detalló que lleva un tiempo evitando el consumo de productos que puedan interferir con su recuperación.

“Ya tiene buen tiempo ya limpiándose, desintoxicándose todo el cuerpo. No consume ni suplementos, no consume fármacos, no consume nada porque quiere tener su hijita con Karla”, reveló.

El entrenador admitió que, desde que comenzó a trabajar con el cantante hace seis años, incorporaron el uso de productos destinados a aumentar la musculatura, como parte de su preparación física.

“Yo, desde que empecé con Cristian hace seis años, siempre hemos usado testosterona y Winstrol”, sostuvo en el informe.

Por su parte, el propio Domínguez confirmó que comenzó este proceso en enero, impulsado por su intención de convertirse nuevamente en padre. Por ese motivo, habría optado por suspender el uso de estas sustancias mientras trabaja en recuperar su fertilidad.

¿Qué tratamiento médico sigue Christian Domínguez para recuperar su fertilidad?

La Mackyna también detalló que el cantante recibe asesoramiento del doctor Luis Noriega, quien supervisa su proceso de recuperación. No obstante, precisó que todavía no cuentan con resultados favorables para avanzar con la búsqueda de un bebé.

“Todavía tiene que esperar porque están saliendo todavía no aptos como para que ellos puedan tener la bebé”, contó.

El médico detalló durante el reportaje que estas sustancias pueden interferir en la generación de espermatozoides y comprometer el funcionamiento del sistema reproductivo masculino.

“Lo primero que una persona que usa testosterona, que usa anabólicos en general para tu belleza corporal física masculina, lo que va a hacer es que tu parte fertilizada la va a tirar al piso. Definitivamente no vas a tener una buena capacidad”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que el consumo de estas sustancias puede ocasionar azoospermia, una condición caracterizada por la ausencia de espermatozoides en el semen. Por ello, señaló que la recuperación no ocurre de inmediato y que el tiempo necesario puede variar de acuerdo con cada organismo.