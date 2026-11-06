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Christian Domínguez ROMPE SU SILENCIO por el TRÁGICO fallecimiento de miembro de ‘Gran Orquesta Internacional’: “He llorado mucho”

En medio del dolor que atraviesa la Gran Orquesta Internacional por la pérdida de un miembro, Christian Domínguez compartió un emotivo mensaje. ¿Qué expresó?

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    Christian Domínguez ROMPE SU SILENCIO por el TRÁGICO fallecimiento de miembro de ‘Gran Orquesta Internacional’: “He llorado mucho”
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    Christian Domínguez ROMPE SU SILENCIO por el TRÁGICO fallecimiento de miembro de ‘Gran Orquesta Internacional’: “He llorado mucho”

    ¡Le rindió su despedida! El reconocido cantante Christian Domínguez apareció públicamente tras la inesperada y trágica muerte de Samir Collantes, quien fue director musical de Puro Sentimiento y pieza clave en la Gran Orquesta Internacional. Desde el programa 'América Hoy' y visiblemente afectado, el cumbiambero abrió su corazón para compartir el difícil momento que vive junto a sus colegas, mostrando su conmoción por lo súbito del fallecimiento de una persona tan joven.

    Christian Domínguez despide a su director musical tras su inesperado deceso

    A través de un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, el artista mostró cómo la noticia ha dejado una profunda marca en el equipo de trabajo. Afirmó haber llorado intensamente por la repentina partida de Samir Collantes, director musical y productor de sus orquestas.

    "Estamos profundamente tristes y conmovidos por la pérdida de nuestro director, realmente fue una noticia que nos dejó helados. Era tan joven, y muy talentoso... Se le ha llorado mucho, casi no hemos dormido, pero comprendemos que Dios lo llamó para que toque con él allá arriba. Era un gran productor con muchísimo talento”, confesó Christian Domínguez.

    A pesar del agotamiento físico y emocional que les ha impedido dormir bien, el líder de Gran Orquesta Internacional y Puro Sentimiento dejó claro que, en honor al legado de su compañero, la agrupación continuará cumpliendo con sus compromisos: “Esperemos que hoy sea menos doloroso que el último día, y seguimos trabajando... La función debe seguir”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez ROMPE SU SILENCIO por el TRÁGICO fallecimiento de miembro de ‘Gran Orquesta Internacional’: “He llorado mucho”
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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