Conoce quién es Valú Valcárcel, la influencer peruana que sufrió una agresión en 'La Casa de Alofoke 3' , y cómo inició su carrera en redes sociales.

Quién es Valú Valcárcel y por qué terminó envuelta en una agr3sión en vivo.

Quién es Valú Valcárcel y por qué terminó envuelta en una agr3sión en vivo.

Vanessa Valcárcel, conocida en redes sociales como Valú, se convirtió en protagonista de una polémica internacional tras sufrir una agresión física durante sus primeras horas en 'La Casa de Alofoke 3'. Las imágenes del enfrentamiento generaron indignación entre los usuarios, quienes expresaron su preocupación por la influencer peruana.

Sin embargo, mucho antes de ingresar al reality dominicano, la joven ya había conseguido abrirse camino en el mundo digital gracias a su particular contenido y cercanía con sus seguidores.

¿Quién es Valú Valcárcel y a qué se dedica?

Vanessa Valcárcel es una creadora de contenido peruana que ganó popularidad en TikTok y YouTube hablando sobre autoestima, relaciones personales, amor propio y crecimiento emocional.

Bajo el concepto de 'My Glamour Brain', la influencer logró construir una comunidad que trascendió las fronteras del Perú. Sus transmisiones en vivo y la constante interacción con sus seguidores le permitieron ampliar su presencia internacional hasta ser convocada para participar en el reality dominicano.

¿Qué le pasó a Valú Valcárcel en 'La Casa de Alofoke 3'?

Lo que debía ser una oportunidad para impulsar su carrera terminó convirtiéndose en un complicado episodio. Durante el estreno del programa, Valú protagonizó una discusión con las hermanas Tatiana y Dominique, conocidas como 'Las Mellas', que terminó en una agresión física.

La peruana sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladada a un centro médico. Horas después, reapareció utilizando un collarín cervical.