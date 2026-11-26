Melissa Klug sorprendió al pronunciarse sobre los rumores de un nuevo embarazo con Jesús Barco y reveló qué habría detrás de las especulaciones sobre su séptimo hijo.

Melissa Klug volvió a estar en el centro de la atención mediática tras difundirse versiones sobre un presunto embarazo junto a Jesús Barco. La posibilidad de que la empresaria esté esperando a su séptimo hijo generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes no tardaron en consultarle directamente. Ante la ola de comentarios, la popular 'Blanca de Chucuito' decidió romper su silencio y aclarar si realmente viene un bebé en camino. ¿Qué dijo?

Melissa Klug responde si está embarazada de Jesús Barco y lanza inesperada respuesta sobre su séptimo hijo

Luego de que comenzaran a circular versiones sobre una posible nueva maternidad, Melissa Klug decidió poner fin a las especulaciones y responder a quienes aseguraban que estaría esperando otro bebé con el futbolista Jesús Barco. La empresaria no ocultó su sorpresa ante la información que se viralizó en redes sociales y descartó tajantemente la posibilidad de convertirse nuevamente en madre.

La chalaca tomó con humor las consultas de sus seguidores y reaccionó entre bromas cuando le preguntaron si estaba embarazada. Incluso, dejó en evidencia su incredulidad frente a los comentarios que daban por hecho la llegada de un nuevo integrante a su familia.

"¿Quéeeeeee? ¿Quién ha dicho tremenda mentira? (...) ¡No hay forma, ni que el presidente de Estados Unidos me haga un hijo!", respondió en tono de broma dejando en claro que no tendrá otro bebé.

Klug también señaló que los rumores podrían haber surgido a raíz de una confusión relacionada con la familia de Jesús Barco, ya que su cuñado se convertirá próximamente en padre. “Ah, se confundieron de Barco”, sostuvo poniendo fin a la confusión.

De esta manera, Melissa habría aclarado que la noticia sobre la llegada de un bebé corresponde a otro integrante de la familia y no a un nuevo embarazo suyo. Con su peculiar respuesta, la 'Blanca de Chucuito' frenó los rumores sobre la posibilidad de tener un séptimo hijo.

Jesús Barco dedica emotivo mensaje a Melissa Klug y genera preocupación por su situación

En medio de estas especulaciones, Jesús Barco también llamó la atención de sus seguidores luego de compartir una dedicatoria que despertó interrogantes sobre el momento personal que estaría atravesando Melissa Klug. El futbolista aprovechó una de sus anotaciones en el campo para dedicarle unas emotivas palabras a su pareja mediante su cuenta oficial de Instagram.

Aunque el deportista celebró su desempeño futbolístico, el mensaje que acompañó la publicación estuvo dirigido especialmente a la madre de su hija. Sus palabras dejaron entrever que la empresaria no estaría pasando por una etapa sencilla, por lo que le expresó todo su respaldo.

"Este gol es para ti, por todo lo que estás pasando, no es un buen momento pero Dios tiene el control de todo y siempre estaré a tu lado", dejó claro que siempre estará apoyándola.