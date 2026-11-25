Al cumplir 18 años, Valentina Carmona enfrenta nuevos desafíos legales sobre la herencia de su padre, cuya resolución Tula Rodríguez esperaba alcanzar con su mayoría de edad.

Valentina Carmona, hija del difunto Javier Carmona y la presentadora Tula Rodríguez, llegó a la mayoría de edad el 23 de noviembre. Con motivo de su cumpleaños, lo celebró en Estados Unidos, donde actualmente reside por motivos de estudio.

En un emotivo video compartido en redes sociales, su madre recordó el nacimiento de Valentina y lamentó no estar presente en esta significativa ocasión. Como su hija ya cumplió 18 años, se retoma el asunto de la herencia que dejó su padre y los procedimientos legales que ahora enfrentará la exvedette.

¿Cuál es el segmento de la herencia de Javier Carmona para la hija de Tula Rodríguez?

Según lo reportado anteriormente en el programa 'Magaly TV: La firme', la herencia de Javier Carmona, importante gerente de televisión fallecido en 2020, fue distribuida entre cuatro individuos: Tula Rodríguez, Valentina Carmona y los hermanos Lucas y Tadeo Carmona, hijos del empresario con Paola Bisso.

Cada uno de estos beneficiarios recibiría el 25% del total del patrimonio. Así, Valentina, hija de la conductora del programa 'Mande quien mande', tiene derecho a una parte identificada de esta herencia ahora que es mayor de edad.

No obstante, el informe subrayó que esto no implica que Valentina Carmona obtenga de inmediato el monto en efectivo. La transferencia de la herencia está sujeta a los trámites legales pertinentes y a las decisiones futuras.

Acciones legales planeadas por Tula Rodríguez al cumplir su hija 18 años

En una entrevista con Trome en 2023, Tula Rodríguez discutió los bienes dejados por su fallecido esposo Javier Carmona y las diferencias surgidas con Lucas y Tadeo Carmona, sus hijos de un previo matrimonio. Rodríguez anticipó las acciones legales previstas para cuando su hija Valentina Carmona cumpliera 18 años, lo cual se concretó el 23 de noviembre pasado.

“Esperamos que Valentina tenga 18 para tomar decisiones legales; ellos (Lucas y Tadeo) residen ahí (en la casa de Javier Carmona) y permanecen ahí; no tengo inconvenientes. Vivo en mi propio hogar, la casa que adquirimos juntos (durante el matrimonio) es donde viven los chicos. La casa donde nos casamos fue adquirida por él con el banco y luego ambos cubríamos los gastos del hogar; siempre fue de los dos. Yo ya había comprado mi departamento actual”, detalló Tula.