Karelys Molina , conocida como ‘Robotina’, anunció su compromiso con Jeremías Urrutia en sus redes sociales, compartiendo emotivas imágenes del momento en que recibió el anillo.

Karelys Molina, conocida en el mundo artístico como ‘Robotina’, emocionó a sus seguidores al revelar que dará un importante paso en su vida sentimental. La artista confirmó que aceptó la propuesta de matrimonio de su actual pareja, Jeremías Urrutia. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del romántico momento en el que recibió el anillo de compromiso. La noticia generó una ola de felicitaciones de figuras del espectáculo que celebraron esta nueva etapa en su relación.

Robotina anuncia su compromiso con Jeremías Urrutia y luce su anillo de compromiso

La popular 'Robotina' utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que próximamente llegará al altar con su enamorado. En las fotografías que publicó se aprecia a Jeremías Urrutia de rodillas frente a ella, mientras le ofrece la sortija con la que sellaron su compromiso.

Junto a las postales de la propuesta, la artista expresó la felicidad que siente por este nuevo capítulo de su historia de amor. “Hoy les comparto algo que me llena de mucha felicidad, hace unos días me comprometí con el amor de mi vida”, se lee en su post de Instagram.

El anuncio no pasó desapercibido entre sus seguidores y tampoco entre distintas personalidades de la farándula, quienes aprovecharon la publicación para enviarle sus mejores deseos. Florcita Polo fue una de las primeras en pronunciarse con un afectuoso mensaje: “Felicidades, amiguita, te lo mereces”; en tanto, Gaby Zambrano también celebró la noticia y escribió: “Omg, hermana felicidades”.

A estas muestras de cariño se sumaron las reacciones de Leslie Echevarría, pareja de Mark Vito, y Cint G., hija de Tongo, quienes también estuvieron pendientes del importante anuncio de la artista.

¿Quién es Jeremías Urrutia y a qué se dedica el futuro esposo de Robotina?

El romance entre Karelys Molina y Jeremías Urrutia comenzó luego de que una amiga en común buscara acercarlos. Durante una entrevista concedida a Trome en agosto de 2026, la artista recordó que inicialmente no estaba interesada en conocer al hombre que ahora se convertirá en su esposo. Sin embargo, finalmente aceptó la presentación y terminó enamorándose de él.

“Una amiga me decía: ‘Tengo un amigo que te quiere conocer’, y yo le respondía ‘no, no’. Hasta que me animé y me flechó. Ya tenemos unos meses juntos. Lo estoy disfrutando, me siento tranquila, plena. A veces uno se cierra al amor por las malas experiencias, pero cuando llega la persona correcta, las cosas simplemente fluyen sin presiones”, dijo en conversación con el mencionado medio.

Por otro lado, Jeremías Urrutia se desempeña como músico y productor musical, una actividad profesional que le permite conocer de cerca las exigencias de la carrera artística de Karelys. Esta conexión también favorece su relación, pues ambos comprenden las jornadas de trabajo, las presentaciones y los constantes desplazamientos que forman parte de sus actividades.

“Por eso entiende cómo es este mundo de las amanecidas, las grabaciones y los viajes constantes. No tengo que estar dándole explicaciones largas de por qué llego tarde de un show o por qué tengo que viajar a provincias; él vive el mismo ritmo y eso ayuda muchísimo”, precisó.

Asimismo, el futuro esposo de Robotina dejó abierta la posibilidad de trabajar musicalmente junto a ella y producir una canción en colaboración. Aunque todavía no existe una fecha definida para concretar este proyecto, ambos estarían conversando sobre la posibilidad de llevarlo adelante.