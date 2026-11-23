El mundo del periodismo está de luto tras la confirmación de la muerte del famoso reportero, quien falleció a los 51 años después de una ardua lucha contra una grave enfermedad. La tristeza ha sido compartida en redes y medios de comunicación, luego de que la esposa del también autor anunciara la desafortunada pérdida.

Periodista muere después de combatir un cáncer agresivo

Humberto Padgett León, destacado periodista y escritor mexicano, falleció el domingo 22 de noviembre tras pelear contra un cáncer de lengua. A pesar de haberse sometido a quimioterapias y una cirugía en la que le removieron parte de la lengua, el cáncer progresó, extendiéndose al cuello, los pulmones y el hígado.

La noticia fue confirmada por su esposa, la periodista Mariel Ibarra Falcón, quien compartió una emotiva publicación revelando los últimos momentos del periodista. En su mensaje, también le dedicó un sentido adiós al que fue su compañero de vida.

Humberto Padgett pierde la vida tras luchar contra el cáncer.

"Con gran pesar, les informo que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, ha iniciado el domingo 22 de noviembre su travesía hacia nuevos horizontes. Humberto se despidió en casa, sereno y acompañado por quienes lo amamos, después de más de un año de lucha contra el cáncer; un oponente que enfrentó con valentía, a pesar de que al final apagó su vida, aunque nunca su legado", decía la publicación.