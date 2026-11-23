El Pronabec lanzó la primera evaluación para 6,000 becas el 22 de noviembre de 2026 , buscando a los postulantes más calificados.

El 22 de noviembre de 2026, Pronabec dio inicio a la evaluación inicial, un paso crucial para identificar a los estudiantes más destacados que competirán por una de las 6,000 becas para financiar sus estudios.

¿Cuándo será la publicación de los resultados oficiales del examen Beca 18 - 2027? Responde Pronabec

Según el calendario de Pronabec, los resultados del Examen Nacional de Preselección de Beca 18 para la convocatoria 2027, en la que participaron cerca de 50,000 postulantes de diversas regiones, se publicarán el 23 de diciembre de 2026 a través de este ENLACE OFICIAL.

Es importante destacar que superar la evaluación inicial no garantiza una beca. Solo aquellos jóvenes preseleccionados podrán participar en la fase siguiente, denominada selección, que comenzará en enero de 2027.

¿Cuál es el puntaje mínimo requerido para aprobar la evaluación?

El viceministro de Gestión Institucional, Antonio Alemán Nakamine, anunció que por primera vez en la convocatoria 2027 de Beca 18 se implementa un puntaje mínimo de aprobación, con 84 puntos de 120, equivalente a una nota de 14 en la modalidad ordinaria.