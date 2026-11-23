Las autoridades locales y regionales trabajarán con INDECI y sectores del Estado para coordinar la respuesta en distritos afectados.

¡Precaución! El Gobierno ha decretado estado de emergencia en 22 distritos de Huánuco, Junín y Pasco, según el Decreto Supremo N.° 155-2026-PCM. Esta medida sigue a una serie de movimientos sísmicos con magnitudes entre 5,0 y 6,0, ocurridos el 20 y 21 de noviembre, que causaron diversos daños. ¿Cuál será la estrategia estatal durante este tiempo? A continuación, detallamos los pasos a seguir.

Estado de emergencia tras alerta sísmica en 22 distritos del centro del Perú por 60 días

El decreto estipula que este estado de emergencia tendrá una vigencia de 60 días, con el objetivo de implementar acciones inmediatas para asistir a las comunidades afectadas, además de restaurar los servicios básicos como agua y electricidad, así como infraestructura dañada, mediante intervenciones de respuesta y rehabilitación después de los sismos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reportó que los movimientos sísmicos provocaron daños significativos en viviendas, instalaciones educativas, carreteras y estructuras públicas, entre otras.

Alerta sísmica impacta 22 distritos de la sierra central: ¿cuáles son?

El Gobierno ha especificado 22 distritos de Huánuco, Junín y Pasco en esta medida. Las autoridades regionales y locales deben coordinar con INDECI y otras entidades estatales, incluyendo salud, educación, vivienda, transportes, Defensa, Interior y Desarrollo Agrario. Las zonas bajo vigilancia incluyen: