El Minedu adopta una medida radical ante el impacto de las lluvias, ajustando el calendario para miles de estudiantes.

Medida oficial. La Dirección Regional de Educación (DRE) anunció que el año escolar 2026 finalizará anticipadamente el viernes 20 de noviembre , debido a las intensas lluvias provocadas por el fenómeno El Niño.

Con esta decisión, se busca salvaguardar la seguridad de los estudiantes ante el incremento de precipitaciones en el norte de Perú. ¿La medida también aplicará a los colegios privados o solo a los públicos? En esta nota, te proporcionamos todos los detalles relevantes.

Minedu comunica adelanto del cierre escolar 2026 en Tumbes por lluvias intensas

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 005-2026-GRT-DRET-DGP-D y afecta a cerca de 700 colegios públicos. Se prevé que más de 70.000 estudiantes de inicial, primaria y secundaria en Tumbes deban retornar a sus casas.

La decisión se basó en las dificultades que enfrentan varias comunidades para llegar a las escuelas. Recientemente, estudiantes de localidades como Casitas, Bigotes y El Limón han cruzado quebradas de caudal alto para asistir a sus clases, enfrentando el peligro evidente de las lluvias.

Colegios privados en Tumbes mantendrán clases hasta diciembre

Los colegios privados no modificarán su calendario escolar, finalizando sus clases el cuatro de diciembre de 2026.