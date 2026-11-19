El reciente informe de Sunedu destaca la calidad de 87 universidades en Perú , enfocándose en aspectos académicos, de investigación y capacidad institucional.

Entre las variables consideradas figuran la cantidad de docentes con doctorado, la relación entre estudiantes y profesores, la continuidad de estudios y el tiempo requerido para obtener grados y títulos. | Foto: Sunedu

Entre las variables consideradas figuran la cantidad de docentes con doctorado, la relación entre estudiantes y profesores, la continuidad de estudios y el tiempo requerido para obtener grados y títulos. | Foto: Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha dado a conocer el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria 2023-2024. Este documento evalúa el rendimiento académico de 87 universidades públicas y privadas en el Perú, basándose en criterios como la calidad de la formación, la producción investigativa y la capacidad institucional.

Dentro de las universidades privadas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia lidera el ranking, mientras que en el ámbito público, la Universidad Nacional Agraria La Molina se posiciona en primer lugar.

Cayetano Heredia encabeza el listado de universidades privadas, superando a la San Martín de Porres y la PUCP

Encabezando las universidades privadas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia obtuvo 100 puntos. Tras ella, se encuentra la Universidad de San Martín de Porres con 77,86 puntos, y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con 77,76. En cuarto lugar, se sitúa la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) con 63,10 puntos, seguida por la Universidad Científica del Sur que completa las cinco primeras con 56,92 puntos. A continuación, se presentan las 15 mejores instituciones privadas del país.

Universidad Peruana Cayetano Heredia Universidad de San Martín de Porres Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad de Ingeniería y Tecnología Universidad Científica del Sur Universidad San Ignacio de Loyola Universidad César Vallejo Universidad del Pacífico Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad Católica de Santa María Universidad Ricardo Palma Universidad Señor de Sipán Universidad Peruana Unión Universidad de Piura Universidad ESAN

En cuanto al ranking de universidades públicas, la Universidad Nacional Agraria La Molina lidera con 100 puntos, seguida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 93,76, y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas con 81,84 puntos. En la cuarta posición se encuentra la Universidad Nacional José María Arguedas con 74,51, y en quinta la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana con 71,91.

Criterios de evaluación de Sunedu para las universidades peruanas en 2023-2024

La metodología del informe asigna mayor importancia a la investigación, que representa el 51,43% de la calificación, seguida por la formación académica con un 38,57%, y la capacidad institucional con un 10%. Estos rubros permiten una comparativa detallada del rendimiento de cada universidad.