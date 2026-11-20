Jairo Campos, miembro de la agrupación, confirmó que están tomando medidas preventivas y siguen de cerca la evolución de los afectados, preocupados por los riesgos del dengue .

Una reconocida agrupación de cumbia enfrenta una situación de preocupación luego de que cuatro integrantes de su equipo presentaran síntomas asociados al dengue. Uno de ellos ya recibió la confirmación médica de la enfermedad, lo que generó alarma entre sus compañeros. La noticia fue compartida durante una entrevista televisiva, donde también se dieron detalles sobre las medidas adoptadas para evitar complicaciones. ¿Cuántas personas están afectadas y cómo evoluciona su estado de salud?

Amor Rebelde enciende las alarmas tras confirmarse un caso de dengue entre sus integrantes

La agrupación de cumbia Amor Rebelde atraviesa una complicada situación luego de que una de sus vocalistas confirmara que dio positivo al dengue. La joven empezó a experimentar fiebre de manera inesperada, motivo por el que acudió a realizarse una prueba para descartar la enfermedad. Sin embargo, el resultado confirmó el diagnóstico y despertó la preocupación de los demás miembros del equipo, sobre todo porque otras personas también comenzaron a presentar síntomas.

Durante una llamada telefónica con el programa 'América hoy', Jairo Campos, conocido artísticamente como 'Santeño', contó que cuatro personas vinculadas con la agrupación atraviesan este cuadro. El cantante precisó que, por el momento, todos se encuentran estables y que han puesto en marcha medidas preventivas para cuidar su salud. Pese a ello, reconoció que existe inquietud por la manera en que avanza esta enfermedad y los riesgos que representa.

Por su parte, Paola Rubio relató que decidió someterse a un examen médico después de sufrir un episodio de fiebre sin una causa aparente. Al conocer que tenía dengue, la cantante pudo utilizar los días de descanso que tenía la agrupación para permanecer en casa, cumplir con su tratamiento y recuperarse antes de volver a los escenarios.

“Me fui a sacar un descarte porque me había dado fiebre de la nada y sí pues salió positivo para dengue, gracias a Dios hemos tenido libre desde el lunes hasta hoy día, ya nosotros viajamos a Tacna y durante esos días menos mal he estado descansando con mi tratamiento y ya estoy un poquito mejor”, dijo la joven cantante.

La integrante de Amor Rebelde también recordó que los primeros días de la enfermedad fueron especialmente difíciles por la fiebre que presentó. Aunque señaló que empezó a notar una mejoría entre el viernes y el sábado, todavía esperaba recuperarse por completo y dejar atrás los malestares.

“En los primeros días he estado mal con fiebre, entre ayer y hoy estaba un poquito mejor ojalá Diosito me pasé esto, que feo, está que da a todos, en el grupo hay más personas así... está horrible”, expresó la integrante de Amor Rebelde, quien también dejó en evidencia su preocupación por los demás miembros del equipo que atraviesan una situación similar.

Jairo Campos revela quiénes son los cuatro integrantes de Amor Rebelde afectados por el dengue

La alerta dentro de Amor Rebelde aumentó después de que Jairo Campos compartiera más información sobre los integrantes de su equipo que presentan molestias compatibles con el dengue. En conversación con el magazine de América Televisión, el músico confirmó que son cuatro las personas afectadas y mencionó que Paola Rubio se encuentra entre ellas.

El cantante explicó que están pendientes de la evolución de cada caso y que han reforzado los cuidados para proteger a quienes presentan síntomas. Si bien aseguró que todos permanecen estables, también expresó su temor por las complicaciones que puede provocar esta enfermedad, especialmente por el avance de los cuadros que se vienen registrando.