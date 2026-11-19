Sedapal ha programado una interrupción del servicio de agua potable este 20 de noviembre en partes de San Juan de Miraflores y Ate. Algunas áreas recuperarán el agua a las 11:55 p.m.

¡Atención, habitantes de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha comunicado cortes de agua previstos para el viernes 20 de noviembre de 2026. Esta interrupción afectará varios sectores de San Juan de Miraflores y Ate, donde algunos hogares estarán sin agua hasta por 14 horas y 55 minutos.

El cronograma publicado informa que estas discontinuidades se deben a labores de mantenimiento en la infraestructura sanitaria. Los cortes se iniciarán a las 8.00 a. m. en ciertas áreas, mientras que otros lugares perderán el servicio desde las 9.00 a. m..

La totalidad de ambos distritos no se verá afectada, solo las urbanizaciones, asentamientos humanos y agrupaciones incluidas en este plan.

¿Qué distritos no tendrán agua este 20 de noviembre?

Sedapal ha determinado tres cortes durante la jornada, con diferentes horarios de restablecimiento según la zona.

Distrito Inicio Restablecimiento Duración San Juan de Miraflores (primer grupo) 8:00 a. m. 8:00 p. m. 12 horas Ate 8:00 a. m. 8:00 p. m. 12 horas San Juan de Miraflores (segundo grupo) 9:00 a. m. 11:55 p. m. 14 horas y 55 minutos

San Juan de Miraflores: áreas sin agua por 12 horas

En San Juan de Miraflores, un primer grupo estará sin servicio desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m..

Estos son los sectores afectados:

Asentamiento humano Los Excedentes.

Asociación El Progreso.

Urbanización María Misionera.

Pueblo joven Jesús Poderoso.

Urbanización Popular Pamplona Baja.

Urbanización Popular Ciudad de Dios.

Urbanización Panamericana.

Urbanización El Arenal.

Asentamiento humano Cerro Histórico.

Urbanización Villa Panamericana.

Asentamiento humano Horacio Zevallos, manzana D, lote 2A.

Asentamiento humano Los Sauces.

Asentamiento humano 6 D.

Asentamiento humano 6 de Julio.

Se recomienda a los habitantes de estas zonas almacenar agua anticipadamente debido a la duración de la interrupción.

Ate: corte de agua de 12 horas en Huaycán

En Ate, está planificada la suspensión del servicio desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m..

Las áreas afectadas incluyen el asentamiento humano Huaycán, zona Z, y la UCV 236B-233E Ampliación Santa Rosa.

Por este motivo, es importante que los vecinos tomen medidas frente a las horas de corte.

¿Qué sectores de San Juan de Miraflores enfrentarán casi 15 horas sin agua?

El corte más extenso del viernes 20 de noviembre afectará a otro grupo de sectores en San Juan de Miraflores.

El inicio del corte para estas áreas será a las 9.00 a. m. y el servicio se restablecerá a las 11.55 p. m., solo cinco minutos antes de la medianoche.

Incluye las siguientes zonas:

Asentamiento humano José C. Mariátegui U6 Ampliación.

Asentamiento humano José C. Mariátegui 12 de Octubre, quinta etapa, ampliación.

Agrupación Quebrada Verde de Mariátegui.

Asentamiento humano José C. Mariátegui T1-A y T2A.

Corazón de Jesús.

Agrupación Juan Velasco Alvarado.

Agrupación Súper S-II.

Asentamiento humano Ciudad Mariscal Cáceres, manzana T, sector III, ampliación III.

Asentamiento humano José C. Mariátegui B.

Agrupación Familiar Nueva Generación.

Agrupación Portada de Belén.

Asentamiento humano José C. Mariátegui U11 Ampliación.

Asentamiento humano José C. Mariátegui U5 Ampliación.

Asentamiento humano José C. Mariátegui U4A, quinta etapa, ampliación.

Agrupación Buenos Aires.

Asentamiento humano José C. Mariátegui T6, etapa ampliación.

Agrupación Primavera.

Asentamiento humano José C. Mariátegui T2A-26.

Asentamiento humano Las Lomas Ampliación.

Asentamiento humano José C. Mariátegui, agrupación familiar Pilar Nores.

Agrupación Nueva Esperanza, ampliación del quinto sector.

Esta será la suspensión de mayor duración en ambos distritos, por lo que se aconseja a los residentes planificar sus actividades domésticas con tiempo.

¿Cómo saber si tu casa está en el corte de agua de Sedapal?

Los usuarios pueden comprobar las interrupciones programadas a través de los canales oficiales de Sedapal y verificar si su domicilio está en las áreas afectadas.

También es posible comunicarse con Aquafono al (01) 317-8000 para hacer consultas sobre el servicio.

Ante este corte, se recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y cubiertos, mantener suficiente cantidad para el consumo humano y evitar el uso innecesario del recurso.