El Senamhi publicó el aviso meteorológico N.° 476 y advirtió que 22 regiones del Perú registrarán un incremento de las temperaturas del 21 al 24 de noviembre. Conoce qué zonas serán las más afectadas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un nuevo episodio de intenso calor que afectará a diferentes zonas del territorio peruano durante cuatro días consecutivos. La entidad publicó el aviso meteorológico N.° 476, que contempla un aumento de las temperaturas diurnas en localidades de la costa y la sierra. El pronóstico estará vigente desde el sábado 21 hasta el martes 24 de noviembre, con valores que podrían llegar a los 37 °C. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron tomar medidas de prevención frente a la exposición solar y los elevados niveles de radiación ultravioleta.

Senamhi advierte temperaturas de hasta 37 °C en 22 regiones del Perú: ¿cuáles serán afectadas?

A través del aviso meteorológico N.° 476, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó que se espera un aumento considerable del calor durante el día en distintas localidades de la costa y la sierra. Según el reporte, este escenario climático se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de noviembre.

Aviso meteorológico N.° 476 de Senamhi

El mapa publicado por la institución meteorológica identifica un total de 22 regiones que estarán comprendidas dentro de esta advertencia. Entre los departamentos y jurisdicciones incluidos figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

El Senamhi también señaló que la reducción de la cobertura nubosa durante las horas cercanas al mediodía permitirá que los rayos solares incidan con mayor intensidad. Esta condición podría elevar la exposición a la radiación ultravioleta (UV), por lo que se recomienda tener especial cuidado al realizar actividades al aire libre.

En cuanto a los valores previstos para los cuatro días de vigencia del aviso, las temperaturas máximas variarán dependiendo de la ubicación geográfica. Estas son las estimaciones para cada zona:

En la costa:

Costa norte: temperaturas máximas de entre 26 °C y 37 °C.

Costa centro: valores que oscilarán entre 25 °C y 32 °C.

Costa sur: registros previstos de entre 24 °C y 32 °C.

En la sierra:

Sierra norte: temperaturas que alcanzarían entre 22 °C y 32 °C.

Sierra centro: valores que fluctuarán entre 15 °C y 30 °C.

Sierra sur: registros estimados de entre 14 °C y 30 °C.

De acuerdo con estas proyecciones, las localidades de la costa norte experimentarían las condiciones más cálidas, con temperaturas que podrían llegar a los 37 °C. Por ello, resulta importante evitar permanecer demasiado tiempo bajo el sol, utilizar protección adecuada y consumir líquidos constantemente para prevenir los efectos del calor.

Indeci brinda recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas y la radiación UV

Frente al incremento del calor pronosticado por el Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió una serie de medidas preventivas dirigidas a la ciudadanía, con el propósito de disminuir los riesgos relacionados con las altas temperaturas y la exposición directa a los rayos solares.

Una de las principales sugerencias consiste en aplicar bloqueador o protector solar antes de salir de casa, especialmente cuando se tenga previsto permanecer durante varias horas en espacios abiertos. También se aconseja complementar esta protección con sombreros de ala ancha y lentes que cuenten con filtro contra los rayos ultravioleta.

De igual manera, Indeci recomienda limitar las actividades bajo el sol y mantener una hidratación constante a lo largo de la jornada. Esta medida cobra mayor importancia durante los momentos en los que se registren temperaturas más elevadas.

Otras indicaciones contemplan favorecer la circulación del aire dentro de las viviendas y los espacios de trabajo, así como elegir ropa de tonalidades claras para afrontar de mejor manera las condiciones de calor.