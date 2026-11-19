Interrupciones programadas del suministro eléctrico en sectores de San Martín de Porres, Los Olivos, Pueblo Libre y otros. Descubre los horarios y áreas afectadas.

Vecinos de Lima y Callao, prepárense para los cortes eléctricos planificados este viernes 20 de noviembre de 2026. Pluz Energía ha anunciado que algunas áreas estarán sin luz hasta por 10 horas, mientras que en otras el servicio se restablecerá alrededor de las 7:00 p.m..

Las interrupciones cubrirán zonas de San Martín de Porres, Los Olivos, Pueblo Libre, Ventanilla, Carabayllo y San Miguel, comenzando cerca de las 8:00 a.m., dependiendo del distrito.

No todas las calles de estos distritos experimentarán cortes, solo las específicas incluidas en el cronograma de Pluz Energía.

Distritos sin luz este viernes 20 de noviembre

Los horarios anunciados para las interrupciones son los siguientes:

Distrito Horario Duración San Martín de Porres y Los Olivos 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 9 horas Pueblo Libre 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 8 horas Ventanilla 9:00 a.m. a 7:00 p.m. / 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 10 o 2 horas Carabayllo 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 9 u 8 horas San Miguel 8:30 a.m. a 6:30 p.m. 10 horas

Ventanilla y San Miguel: cortes hasta de 10 horas

En Ventanilla, las interrupciones más largas sucederán entre las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m., afectando áreas como Playa Los Delfines y avenidas como La Playa. También se verán afectadas ciertas cuadras de Defensores de la Patria y otros sectores adyacentes.

Otro corte, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., estará afectando a Oasis, San Pablo Pachacútec y Cerro Cachito.

En San Miguel, la falta de electricidad será desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m., cubriendo avenidas como Brígida Silva de Ochoa y calles como Coronel Inclán y otras áreas cercanas.

San Martín de Porres, Los Olivos, Pueblo Libre y Carabayllo: áreas impactadas

En San Martín de Porres y Los Olivos, el corte irá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Abarcará avenidas como El Naranjal y otras similares.

En Pueblo Libre, el apagón será desde las 9:00 a.m. a 5:00 p.m., afectando partes de calles como Juan Acevedo y otros sectores.

Por su parte, Carabayllo tendrá cortes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en ciertas áreas, mientras que otros sectores estarán afectados desde las 9:00 a.m..

¿Cómo prepararse para el corte de luz?

Se sugiere que los residentes carguen sus dispositivos electrónicos, desconecten equipos delicados y dispongan de linternas.

Mantener el refrigerador cerrado ayudará a preservar los alimentos.

Para quienes dependen de equipos médicos, es vital asegurarse de tener alternativas y coordinar con los proveedores de salud.