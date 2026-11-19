Corte de luz de hasta 10 HORAS confirmado por Pluz Energía para este VIERNES en Lima y Callao: Lista de ZONAS AFECTADASÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Vecinos de Lima y Callao, prepárense para los cortes eléctricos planificados este viernes 20 de noviembre de 2026. Pluz Energía ha anunciado que algunas áreas estarán sin luz hasta por 10 horas, mientras que en otras el servicio se restablecerá alrededor de las 7:00 p.m..
Las interrupciones cubrirán zonas de San Martín de Porres, Los Olivos, Pueblo Libre, Ventanilla, Carabayllo y San Miguel, comenzando cerca de las 8:00 a.m., dependiendo del distrito.
PUEDES VER: RESULTADOS PRELIMINARES Ascenso Docente 2026: Minedu habilita LINK OFICIAL para revisar si APROBASTE
No todas las calles de estos distritos experimentarán cortes, solo las específicas incluidas en el cronograma de Pluz Energía.
Distritos sin luz este viernes 20 de noviembre
Los horarios anunciados para las interrupciones son los siguientes:
|Distrito
|Horario
|Duración
|San Martín de Porres y Los Olivos
|9:00 a.m. a 6:00 p.m.
|9 horas
|Pueblo Libre
|9:00 a.m. a 5:00 p.m.
|8 horas
|Ventanilla
|9:00 a.m. a 7:00 p.m. / 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
|10 o 2 horas
|Carabayllo
|8:00 a.m. a 5:00 p.m. / 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
|9 u 8 horas
|San Miguel
|8:30 a.m. a 6:30 p.m.
|10 horas
Ventanilla y San Miguel: cortes hasta de 10 horas
En Ventanilla, las interrupciones más largas sucederán entre las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m., afectando áreas como Playa Los Delfines y avenidas como La Playa. También se verán afectadas ciertas cuadras de Defensores de la Patria y otros sectores adyacentes.
Otro corte, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., estará afectando a Oasis, San Pablo Pachacútec y Cerro Cachito.
En San Miguel, la falta de electricidad será desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m., cubriendo avenidas como Brígida Silva de Ochoa y calles como Coronel Inclán y otras áreas cercanas.
San Martín de Porres, Los Olivos, Pueblo Libre y Carabayllo: áreas impactadas
En San Martín de Porres y Los Olivos, el corte irá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Abarcará avenidas como El Naranjal y otras similares.
En Pueblo Libre, el apagón será desde las 9:00 a.m. a 5:00 p.m., afectando partes de calles como Juan Acevedo y otros sectores.
Por su parte, Carabayllo tendrá cortes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en ciertas áreas, mientras que otros sectores estarán afectados desde las 9:00 a.m..
¿Cómo prepararse para el corte de luz?
Se sugiere que los residentes carguen sus dispositivos electrónicos, desconecten equipos delicados y dispongan de linternas.
Mantener el refrigerador cerrado ayudará a preservar los alimentos.
Para quienes dependen de equipos médicos, es vital asegurarse de tener alternativas y coordinar con los proveedores de salud.
Verificar la participación en el cronograma de corte a través de los canales oficiales de Pluz Energía puede ser útil para los usuarios.