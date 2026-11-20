¿TODO SE TERMINÓ? Sheyla Rojas sorprende al DESAPARECER de redes TODAS sus FOTOS con Joaquín Ramírez y eliminarlo tras su DERROTA electoralÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La conocida Sheyla Rojas había defendido la autenticidad de su relación con Joaquín Ramírez, rechazando rumores de que fuese simplemente contractual. Sin embargo, recientemente, la exintegrante de reality sorprendió al eliminar todas las rastros de su vínculo amoroso con el candidato a la alcaldía de Cajamarca que terminó derrotado en las recientes elecciones. ¿Qué pasó?
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Una inesperada acción de Sheyla Rojas hacia Joaquín Ramírez
El programa 'Magaly TV La Firme' dio a conocer que Sheyla Rojas había tomado la decisión de no seguir a Joaquín Ramírez en Instagram y viceversa. Este movimiento fue parte de un reporte que también mostró la eliminación de fotos compartidas entre ambos.
Lo más sorprendente fue que la exmodelo peruana había borrado todas las imágenes junto al político. Según el informe, la última imagen compartida por 'Shey Shey' con el excongresista fue el 27 de octubre, hace aproximadamente tres semanas.
Magaly Medina intentó obtener una declaración de Joaquín Ramírez sobre su situación con Sheyla Rojas, pero él optó por no responder al reportero, aumentando las especulaciones sobre el fin de la relación.
La presentadora de televisión no dudó en compartir su perspectiva sobre la aparente ruptura entre la influencer y Joaquín Ramírez. También recordó que, en el pasado, el político siempre mostró una actitud fría hacia la figura pública.
“A la Shey Shey le prometieron ser la primera dama de Cajamarca y yo no sé si entró ilusionada, enamorada no creo porque las personas no nos enamoramos de un día para otro….Y cuando nosotros veíamos el desdén, la frialdad con la que él la trataba, nosotros le dijimos acá que eso no era una relación amorosa, no era una relación romántica. Ahí no había ninguna química. Ella era la que intentaba besuquearlo, darle cariño… pero de él no se notaba esa misma correspondencia de sentimientos” dijo la conductora.