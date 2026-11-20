Posible ruptura entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez se asoma tras su decisión de borrar huellas de su relación en redes. ¿Qué sucedió?

La conocida Sheyla Rojas había defendido la autenticidad de su relación con Joaquín Ramírez, rechazando rumores de que fuese simplemente contractual. Sin embargo, recientemente, la exintegrante de reality sorprendió al eliminar todas las rastros de su vínculo amoroso con el candidato a la alcaldía de Cajamarca que terminó derrotado en las recientes elecciones. ¿Qué pasó?

Una inesperada acción de Sheyla Rojas hacia Joaquín Ramírez

El programa 'Magaly TV La Firme' dio a conocer que Sheyla Rojas había tomado la decisión de no seguir a Joaquín Ramírez en Instagram y viceversa. Este movimiento fue parte de un reporte que también mostró la eliminación de fotos compartidas entre ambos.

Lo más sorprendente fue que la exmodelo peruana había borrado todas las imágenes junto al político. Según el informe, la última imagen compartida por 'Shey Shey' con el excongresista fue el 27 de octubre, hace aproximadamente tres semanas.

Sheyla Roja decidió eliminar las fotos con Joaquín Ramírez.

Magaly Medina intentó obtener una declaración de Joaquín Ramírez sobre su situación con Sheyla Rojas, pero él optó por no responder al reportero, aumentando las especulaciones sobre el fin de la relación.

La presentadora de televisión no dudó en compartir su perspectiva sobre la aparente ruptura entre la influencer y Joaquín Ramírez. También recordó que, en el pasado, el político siempre mostró una actitud fría hacia la figura pública.