Néstor Villanueva prepara una nueva medida legal para solicitar la tenencia temporal de sus hijos con Flor Polo , tras la denuncia de la empresaria por violencia contra Luiggi Yarasca.

Néstor Villanueva alista una nueva medida legal relacionada con sus dos hijos y su expareja, Flor Polo, luego de la denuncia que presentó la empresaria contra Luiggi Yarasca por presunta violencia física y psicológica. El cantante buscaría obtener la tenencia temporal de los menores y solicitó que las autoridades evalúen las condiciones actuales de su entorno familiar. Su abogada, Lucy Cabrera, explicó que la petición también estaría relacionada con el supuesto incumplimiento del régimen de visitas establecido entre ambos padres. Además, adelantó cuáles son los argumentos que presentarán ante el Poder Judicial para intentar modificar el acuerdo vigente sobre el cuidado de los niños.

Néstor Villanueva solicita la tenencia temporal de sus hijos y señala a Flor Polo

La defensa legal de Néstor Villanueva anunció que iniciará un procedimiento para solicitar la tenencia temporal de los dos hijos que el cantante tiene con Flor Polo. La información fue expuesta por su abogada, Lucy Cabrera, durante una entrevista concedida al programa 'América Hoy', donde explicó los motivos que respaldarían esta decisión.

Según la letrada, la empresaria no estaría cumpliendo con las condiciones acordadas para permitir que el artista comparta tiempo con sus hijos. Esta situación, desde la perspectiva de la defensa, estaría afectando el derecho de los menores a mantener contacto con su padre, por lo que consideran necesario recurrir a las instancias judiciales.

“Se va a solicitar que se modifique la tenencia por incumplimiento de la madre de ejercer el derecho del padre al régimen de visitas”, dijo la letrada en el programa.

Asimismo, Cabrera precisó que la legislación contempla la posibilidad de revisar los acuerdos de tenencia cuando se presentan nuevas circunstancias que podrían afectar la dinámica familiar. Sin embargo, aclaró que la decisión final dependerá de la evaluación que realice el juez encargado del caso.

La representante legal también detalló que la intención de su patrocinado no sería conseguir inmediatamente la custodia definitiva de los menores, sino asumir su cuidado durante un periodo determinado, mientras Flor Polo recibe asistencia psicológica.

“Lo que vamos a solicitar es una tenencia temporal mientras que Flor vaya a tratamiento psicológico, pero eso lo va a determinar el juez”, explicó Cabrera.

De acuerdo con la abogada, la solicitud buscará que las autoridades examinen el contexto familiar y establezcan qué condiciones resultarían más convenientes para los hijos de la expareja. La posibilidad de modificar la tenencia quedará sujeta a las pruebas presentadas y al pronunciamiento del Poder Judicial.

Abogada de Néstor Villanueva explica por qué las medidas de protección no impedirían las visitas a sus hijos

Durante su intervención en 'América Hoy', Lucy Cabrera también aclaró cuál sería el alcance de las medidas de protección relacionadas con Néstor Villanueva y sus hijos. La abogada indicó que estas disposiciones establecen restricciones para evitar cualquier acto de violencia física o psicológica contra los menores, pero, según su interpretación, no contemplarían una prohibición para que el cantante pueda visitarlos.

En ese sentido, la defensa distinguió las medidas de protección de una eventual orden que impida el acercamiento del padre hacia los niños. Por ello, sostiene que su patrocinado podría continuar ejerciendo su derecho a las visitas, siempre que respete las disposiciones dictadas por las autoridades.

“Ninguna ley, ninguna resolución me impide ver a los menores”, sostuvo Cabrera al hablar de la situación de su defendido. “Lo que Néstor tiene es una medida de protección que no puede ejercer violencia física o psicológica contra los menores”, sostuvo.