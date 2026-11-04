“Todo se paga”: Néstor Villanueva lanza mensaje a Flor Polo tras revelar que lleva casi cinco años alejado de sus hijos

Néstor Villanueva revela que lleva casi cinco años sin ver a sus hijos y lanza fuerte mensaje a Florcita Polo tras sus problemas legales y por pensión alimenticia.

Néstor Villanueva volvió a aparecer en televisión y sorprendió con una emotiva revelación sobre la relación que mantiene con sus hijos, fruto de su matrimonio con Florcita Polo. El cantante peruano confesó que lleva casi cinco años sin poder compartir momentos con los menores, una situación que, según manifestó, continúa afectándolo profundamente.

Durante su participación en el programa 'Un día en el Mall', el cumbiambero habló sobre el distanciamiento familiar y los conflictos judiciales que enfrenta con la hija de Susy Díaz. Además, lanzó un contundente mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia su exesposa.

Néstor Villanueva revela que lleva casi cinco años sin ver a sus hijos

El intérprete de cumbia decidió romper su silencio sobre uno de los episodios más difíciles de su vida personal. Frente a las cámaras, aseguró que han transcurrido cuatro años y diez meses desde la última vez que pudo ver a sus pequeños.

Según explicó, los problemas legales con Florcita Polo han influido en esta situación, aunque prefirió no profundizar en las denuncias relacionadas con su expareja.

"Hay que tener en cuenta que en esta vida todo se paga. Son cuatro años y diez meses que no veo a mis hijos. Debido a unas denuncias que prefiero dejarlo ahí", expresó.

Sus declaraciones llamaron la atención por el tiempo que, según afirma, lleva sin mantener contacto presencial con los menores.

Asimismo, el artista señaló que atraviesa dificultades económicas para cumplir con la pensión alimenticia establecida judicialmente. Sin embargo, no precisó si existe alguna medida legal adicional que limite el contacto con sus hijos.

Florcita Polo ganó demanda por aumento de pensión alimenticia

Las declaraciones de Néstor Villanueva se producen después de que, en septiembre de 2026, Florcita Polo obtuviera un resultado favorable en el proceso judicial que inició para solicitar un incremento de la pensión destinada a sus dos hijos.

De acuerdo con la información difundida por su abogado, la hija de Susy Díaz había solicitado que el monto de la pensión alimenticia ascendiera a S/10.000.

No obstante, el monto solicitado no debe confundirse necesariamente con la cantidad finalmente aprobada por el juzgado, pues esta no fue precisada en la información proporcionada.