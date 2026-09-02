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Néstor Villanueva ESTALLA contra Florcita tras pedido de PENSIÓN de S/10.000: “Es momento de quitar la custodia”

Florcita desconcertó a Néstor Villanueva al solicitar un aumento de pensión para sus hijos a 10 mil soles, incitando su reacción en redes con respecto a su imposibilidad de ver a los menores. ¿Cuál fue su drástica respuesta?

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    Néstor Villanueva ESTALLA contra Florcita tras pedido de PENSIÓN de S/10.000: “Es momento de quitar la custodia”
    Florcita Polo y Néstor Villanueva en pie de guerra
    Néstor Villanueva ESTALLA contra Florcita tras pedido de PENSIÓN de S/10.000: “Es momento de quitar la custodia”

    En el programa 'América Hoy' se reveló que Florcita Polo ha solicitado a Néstor Villanueva incrementar la pensión para sus dos hijos a diez mil soles, argumentando que sus crecientes necesidades justifican el aumento. La hija de Susy Díaz ahora busca casi triplicar el monto que él le asigna mensualmente. No obstante, la reacción de Villanueva fue negativa, ya que él no ha podido ver a sus hijos durante mucho tiempo. ¿Qué medida decidió tomar?

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    Florcita solicita a Néstor Villanueva aumento de pensión y él toma decisión radical

    Una nueva confrontación ha surgido. Tras años de disputas, Florcita Polo ha iniciado una demanda legal contra Néstor Villanueva, ahora pidiendo un aumento en la pensión a diez mil soles por los gastos de sus dos hijos.

    Según la hija de Susy Díaz, el crecimiento de los niños ha incrementado sus necesidades, haciendo que la pensión de cuatro mil soles estipulada por el juez sea insuficiente.

    "Los niños han incrementado sus gastos. El mayor está en la pubertad y el menor ha ingresado a la primaria. Los costos aumentan debido a personal de apoyo por 12 horas, talleres, cursos, transporte escolar, la pensión del colegio, alimentación y materiales", explicó el abogado de Florcita Polo, Ysrael Castillo, en América Hoy.

    Además, señaló que el músico tiene una deuda significante con su exesposa por cuotas atrasadas de manutención de seis mil soles, lo cual será reportado ante el Ministerio Público como una denuncia por omisión a la asistencia familiar. También mencionó una solicitud futura para el periodo 2024-2025 de 14 mil soles.

    Villanueva no guardó silencio y acusó a la madre de sus hijos de intentar encarcelarlo, sugiriendo que no puede cubrir el monto que excede lo estipulado por el juez. Así, negó la demanda, haciendo alusión a su prolongada distancia de los hijos.

    "¿Por qué tanto rencor? La señora aumenta la pensión y me ha impedido ver a mis hijos por más de cuatro años (…) ¿Quiere encarcelarme? Olvida que soy el padre de sus hijos, pero sigo luchando por ellos", expresó.

    Florcita solicita a Néstor Villanueva aumento de pensión a 10 mil soles y él toma decisión radical
    Florcita solicita a Néstor Villanueva aumento de pensión a 10 mil soles y él toma decisión radical

    Días después, el cantante tomó una nueva y drástica decisión en medio de la controversia, sorprendiendo con el anuncio de sus futuros pasos contra la influencer.


    SOBRE EL AUTOR:
    Néstor Villanueva ESTALLA contra Florcita tras pedido de PENSIÓN de S/10.000: “Es momento de quitar la custodia”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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