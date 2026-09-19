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¡ESCÁNDALO! Mark Vito 'DESCUBRE' a su novia con OTRO HOMBRE y se AGARRA a GOLPES: "¿Qué haces aquí?"

Mark Vito sorprendió al aparecer en un video donde aparenta descubrir a Leslie Echevarría con otro hombre y protagoniza una pelea. ¿Todo tiene una explicación?

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    ¡ESCÁNDALO! Mark Vito 'DESCUBRE' a su novia con OTRO HOMBRE y se AGARRA a GOLPES: "¿Qué haces aquí?"
    Mark Vito protagoniza inesperada escena con su pareja Leslie Echevarría y otro hombre | Composición Wapa - Captura de pantalla Instagram
    ¡ESCÁNDALO! Mark Vito 'DESCUBRE' a su novia con OTRO HOMBRE y se AGARRA a GOLPES: "¿Qué haces aquí?"

    Mark Vito Villanela volvió a llamar la atención en redes sociales luego de aparecer en un peculiar video junto a su pareja, Leslie Echevarría. En las imágenes, el influencer aparenta descubrir a la joven empresaria junto a otro hombre dentro de una habitación. La escena rápidamente generó comentarios entre sus seguidores debido a la inesperada reacción del creador de contenido. ¿Qué pasó?

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    Mark Vito protagoniza peculiar escena con Leslie Echevarría y otro hombre

    El video fue publicado en la cuenta de Instagram de la pareja y muestra a Mark Vito ingresando a la vivienda con la intención de contarle a Leslie un supuesto chisme relacionado con lo ocurrido en el edificio donde viven.

    Al acercarse a la habitación, el influencer encontró a su pareja en una situación que aparentaba ser comprometedora. Leslie Echevarría apareció con el cabello despeinado, el pantalón desabrochado y la correa suelta, elementos utilizados para darle mayor dramatismo a la escena.

    La joven intentó evitar que Mark ingresara al dormitorio, pero finalmente no consiguió detenerlo. El influencer continuó avanzando hasta acercarse a una ventana mientras comenzaba a contarle lo que, según el video, había sucedido en la propiedad de un vecino.

    Mientras conversaban, un hombre que permanecía oculto dentro de la habitación apareció inesperadamente. La situación tomó un giro distinto cuando Mark Vito lo vio y reaccionó de inmediato.

    El creador de contenido se lanzó contra el desconocido y ambos protagonizaron una aparente pelea a golpes. La escena fue presentada de manera exagerada y buscó generar la impresión de que Mark había descubierto una supuesta infidelidad de su pareja.

    Sin embargo, el enfrentamiento no ocurrió realmente. Las imágenes correspondían a un contenido preparado por Mark Vito y Leslie Echevarría como parte de una estrategia para generar expectativa y promocionar el negocio de la joven empresaria.

    De esta manera, la supuesta infidelidad y la pelea fueron elementos del sketch elaborado por la pareja para entretener a sus seguidores y llamar la atención sobre el emprendimiento de Leslie.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ESCÁNDALO! Mark Vito 'DESCUBRE' a su novia con OTRO HOMBRE y se AGARRA a GOLPES: "¿Qué haces aquí?"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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