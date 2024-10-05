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Hija de Ana Paula Consorte expone verdad sobre Paolo Guerrero en TV

La hija mayor de Ana Paula Consorte sorprendió con revelación sobre el futbolista en la primera aparición de su madre en la TV.

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    Hija de ana Paula Consorte sorprende al revelar detalle de Paolo Guerrero
    Hija de ana Paula Consorte sorprende al revelar detalle de Paolo Guerrero | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Hija de Ana Paula Consorte expone verdad sobre Paolo Guerrero en TV

    Años atrás, durante una de sus primeras apariciones en la televisión peruana, Ana Paula Consorte, la actual pareja de Paolo Guerrero se presentó por primera vez en un programa de TV nacional. A la novia del futbolista se le unió su hija mayor, Manu Consorte, quien se animó a responder detalles sobre su madre y el jugador de Alianza Lima, sorprendiendo al ‘echar’ al ‘Depredador’ con un dato inesperado.

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    ¿Qué dijo la hija mayor de Ana Paula Consorte sobre Paolo Guerrero?

    La hija mayor de Ana Paula Consorte acompañó a su madre durante su paso por el programa conducido por María Pía Copello y fue la misma presentadora quien la invitó a entrar al set, donde fue consultada sobre cómo es Paolo Guerrero con sus hijos con la brasileña. La pequeña influencer no dudó en responder con toda la verdad, causando las risas de María Pía y ‘La Carlota’.

    “Tu mamá ha dicho que Paolo se encarga en las noches ¿Cómo es Paolo en la casa?”, preguntó curiosa María Pía y la hija de Ana Paula, con toda la sinceridad que la caracteriza respondió ante las cámaras echando al jugador de fútbol.

    “Es tranquilo, pone su fútbol”, respondió, mientras hacía un gesto de poco convencimiento al responder si el futbolista ayudaba a Ana Paula con los niños. Ante su reacción, la ‘Carlota’ la atajó diciendo: “Los niños nunca mienten”.

    La menor no dudó en elogiar a su madre cuando le preguntaron cómo era la bailarina en su faceta como mamá: “Mi mamá es perfecta”, dijo elogiando a la ‘garota’. Mientras que esta describió a sus hermanos, fruto de la relación de Consorte con Guerrero.

    “"Se portan más o menos, pero yo los amo mucho (…) mi mamá tiene más paciencia con ellos. Paolo André es terrible, no sé tiene días y José Paolo llora, aunque poco. Se calma con mi mamá, yo no tengo mucha paciencia", explicó.

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    Ana Paula Consorte habla de su relación con Paolo Guerrero

    Durante su participación en el programa, Ana Paula Consorte se mostró feliz con su relación actual con Paolo Guerrero, manifestando que se siente feliz de que todos puedan estar juntos.

    “Creo que estoy en el mejor momento de mi vida con mis hijos, mi familia, está todo muy lindo. Soy mamá gallina, en Brasil les dicen súper mamá (…) Lo disfruto mucho, estamos siempre juntos, siempre que podemos estamos todos juntos”, sostuvo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Ana Paula Consorte expone verdad sobre Paolo Guerrero en TV
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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