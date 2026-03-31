CORTE DE LUZ este 1 de abril en Lima y Callao por hasta 11 horas: conoce AQUÍ los 9 DISTRITOS y horarios de corte

CORTE DE LUZ este 1 de abril en Lima y Callao por hasta 11 horas: conoce AQUÍ los 9 DISTRITOS y horarios de corteÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este miércoles 1 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta 11 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
PUEDES VER: CORTE DE AGUA este 1 de abril por hasta 11 horas: lista de DISTRITOS afectados y horarios, según Sedapal
Distritos afectados por el corte de luz este 1 de abril, según Pluz Perú
Ventanilla
- Horario del corte: 08:30 – 19:30
- Zonas afectadas: A.H. NUEVO PROGRESO AV. ALFONSO UGARTE MZ A, A1, B, C, D1, E, E1, H, K, K1, L, L1, Q, Q1, R, R1, S, X1, Y, Y1, AV. BOLIVIA MZ E, F, G, H, I, J, L, M, M2, O, P, Z AV. BOLOGNESI, CDRA 27, MZ 0, A, D, E, G,, H, L, M, N, Ñ, O, Q, AV. BRASIL MZ C, AV. GRAU MZ 0, A, A1, C, C1, F, G, Ñ, V, W, X, Z, AV. JORGE CHAVEZ MZ A, A1, A2, B1, G, H, I, J, N1, O, O1, P1, AV. PANAMA MZ O, P, AV. PERU MZ M, O, P, Q, S, T, T, U, V, W, X, Y, Z, CALLE M MZ E1, F1, V, W, CALLE PRADO MZ E, G, CALLE MALECON MZ K, Y, CALLE MONTE ARARAT MZ B, C, D, E, R, U1, A.H. MONTE SION CALLE MONTE CALVARIO MZ B, C, D, E, G, A.H. 12 DE OCTUBRE CALLE 20 MZ A, B, C, D, E, F, CALLE A MZ A, D, CALLE B MZ B, D, E, CALLE BALTA MZ P, R, R2, W, CALLE BOLIVAR MZ A, CALLE C MZ B, C, E, F, CALLE CHILE MZ D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, CALLE ECUADOR MZ I, L, M, O, CALLE EL BUEN PASTOR MZ A, B, I, U, CALLE HAITI MZ Q, CALLE I MZ H, H1, I, I1, S, T, CALLE J MZ B1, C1, Y, CALLE K, MZ C1, D11, X, Y, CALLE L, MZ D1, E1, W, X, CALLE LOS APOSTOLES MZ J, CALLE LOS EMACIPADORES MZ S, CALLE SAN MARTIN MZ I, N, Ñ, V, CALLE VENEZUELA MZ G2, L2, JR. CABO MIGUEL PALMA RAMIREZ MZ A2, Z1, JR. CACERES MZ G, H, K, L, M, JR. DE LA UNION MZ 0, E1, F1, O, P, QM R, R2, W, X, JR. GENERAL GARZON CDRA 51, MZ B, C, F1, G1, I, J, S, T1, V1, JR. GENERAL M. ODRIA MZ H, J1, T1, GENERAL VARELA MZ B1, F, Q, S, JR. JAVIER PRADO MZ P1, Q1, S1, T1, U1, JR. JOSE ANTONIO DE SUCRE MZ E1, F1, K1, R1, S1, W1, X1, JR. JOSE OLAYA MZ K1, L1, JR. JOSE PARDO MZ L, M, N, V, JR. LA MAR MZ V1, W1, X1, JR. LIBERTADORES MZ H, J1, B, B1, D1, M1, N1, O1, P1, Z, JR. MANUEL GONZALES PRADA MZ C, C1, D1, L1, M1, P1, R1, Y, Z, Z1, JR. MEXICO MZ K2, L2, PASAJE OASIS MZ I1, J1, PASAJE TURIN MZ E, PASAJE VENECIA MZ B, C, A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, Z2, A.H. VILLA LOS REYES MZS. A, A1, B, B1, C, D, E, F, I, L, LL, M, N, N PRIMA, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, A.H. LOS CEDROS MZS. G, H, H1, I, I1, J1, K, L, M, M1, N, P, P1, Q1, R, R1, S, S1, T, U1, V, V1, W, W1, X, Y, A.H. NUEVO PROGRESO MZS. A2, I2, J2, X1, Y1, Z1, A.H. FELIX MORENO CABALLERO II ETP. MZS. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. 31 DE DICIEMBRE MZS. B3, B4, B5, C3, D3, D4, E3, E4, F3, F4, G3, G4
Pueblo Libre
- Horario del corte: 08:30 – 19:30
- Zonas afectadas: JR. ANDALUCÍA CDRAS. 0, 7, 8, CALLE GRAL. ARTIGAS CDRAS. 7, 8, CALLE JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ (EX GRAL. CLEMENT) CDRA. 10, JR. BERNARDO O’ HIGGINS CDRAS. 7, 8, CALLE PEDRO MURILLO CDRAS. 9, 10, 11, CALLE JOSÉ MORELOS CDRAS. 1, 2.
Callao
- Horario del corte: 09:00 – 18:00
- Zonas afectadas: AV. 2 DE MAYO CDRAS. 6, 7, 8, 9, AV. ARGENTINA CDRAS. 1, 2, JR. MANCO CAPAC CDRAS. 5, 6, 7, 8, 9, JR. AYACUCHO CDRAS. 1, 2, JR. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA. 2, ASOC. COM. ARTESANOS CHALACOS MZ. A, JR. MONTEAGUDO CDRA. 1, JR. MIROQUEZADA CDRA. 2, JR. LAZARETO CDRA. 2, JR. COLÓN CDRA. 3, CALLE CONSTITUCIÓN CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. PARAGUAY CDRAS. 1, 2, PASEO GARIBALDI CDRAS. 7, 8, 9, 11, JR. TARAPACÁ CDRAS. 1, 2, PSJE. OLAYA CDRA. 6, JR. MONTEVIDEO CDRA. 1, JR. MÉXICO CDRA. 3, JR. LIBERTAD CDRAS. 1, 7, JR. BOLÍVAR CDRA. 3, AV. GUARDIA CHALACA CDRAS. 1, 2, JR. MONTEZUMA CDRA. 1.
- Horario del corte: 09:30 – 15:30
- Zonas afectadas: A.H. TRAPECIO PEDRO RUIZ GALLO MZ. J, AGURP. PEDRO RUIZ GALLO MZ. J
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Independencia
- Horario del corte: 09:00 – 17:00
- Zonas afectadas: JR. BERNARDO ALCEDO CDRA. 1, JR. EDUCACIÓN CDRAS. 1, 2, P.J. INDEPENDENCIA MZS. 129, 130, 131, A, B, C, D, E.
San Juan de Lurigancho
- Horario del corte: 09:30 – 16:30
- Zonas afectadas: URB. CAMPOY II ETAPA MZS. C, I, J.
- Horario del corte: 09:00 – 16:00
- Zonas afectadas: AV. EL BOSQUE CDRA. 3, AV. RUBÍES CDRA. 2, AV. FERNANDO WIESSE CDRA. 3, AV. EL SOL CDRA. 1
- Horario del corte: 09:30 – 14:30
- Zonas afectadas: JR.SAN ANTONIO CDRA. 7 URB. AZCARRUNZ
Carabayllo
- Horario del corte: 08:00 – 18:00
- Zonas afectadas: AV. JOSÉ DE SAN MARTÍN CDRAS. 1, 2, 3, CALLE SAN PEDRO DE CARABAYLLO CDRAS. 3, 4, 5, 6, JR. LAS ORQUÍDEAS CDRAS. 1, 2, 3, JR. LOS NARCISOS CDRAS. 1, 2, JR. MADRESELVA CDRAS. 1, 2, JR. LAS MARGARITAS CDRAS. 1, 2, JR. MICAELA BASTIDAS CDRAS. 2, 3, 4, JR. MVLEARÍA PARADO DE BELLIDO CDRAS. 1, 4, JR. LOS SAUCES CDRAS. 1, 2, JR. CAMPANILLAS CDRAS. 1, 2, JR. LAS DALIAS CDRAS. 1, 2, JR. LOS JAZMINES CDRA. 1, JR. LOS ÁLAMOS CDRAS. 1, 2, JR. SIMÓN BOLIVAR. CDRA. 1, URB. STA. ISABEL MZS. A1, B1, C1, D1, E1, F1, F3, G3, H1, H3, I1, I3, J1, N3, O3, P3, JR. PACÍFICO CDRA. 5, JR. LOS MIRTOS CDRA. 1, JR. LOS SABIOS CDRA. 1, CALLE LAS VIOLETAS CDRA. 1.
San Martín de Porres
- Horario del corte: 11:30 – 17:30
- Zonas afectadas: AV. 27 DE NOVIEMBRE CDRAS. 2, 3, JR. ANCASH CDRAS. 32, 33, 34, AV. LIMA CDRAS. 32, 33, 34, JR. PACASMAYO CDRAS. 32, 34, JR. CHACHAPOYAS CDRA. 3, JR. SAN MARTÍN CDRA. 33, 34, JR. ANDAHUAYLAS CDRAS. 3, 4.
Jesús María
- Horario del corte: 08:30 – 19:00
- Zonas afectadas: AV. HORACIO URTEAGA CDRAS. 20, 21.
Huacho
- Horario del corte: 08:00–15:00
- Zonas afectadas: CENTRO POBLADO SAN JUAN, UBICADO EN EL DISTRITO DE VEGUETA.