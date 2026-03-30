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ES OFICIAL | Techo Propio regresa y otorgará bonos a más de 14 MIL familias para construir sus casas

Conoce aquí todos los detalles de los bonos que otorgará Techo Propio con el fin de ayudar a las familias a obtener una vivienda digna.

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    Techo Propio regresa y otorgará bonos a más de 14 MIL familias
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    El Ministerio de Vivienda anunció la primera convocatoria nacional del programa Techo Propio 2026, con la que se busca beneficiar a hasta 14.880 familias en todo el país mediante el Bono Familiar Habitacional (BFH), el cual les permitirá construir una vivienda adecuada en un terreno propio.

    En esta etapa inicial, bajo la modalidad de Construcción de Viviendas en Sitio Propio (CSP), el sector destinará una inversión de S/519.208.884 para respaldar a las familias que, tras años de esfuerzo, lograron acceder a un terreno, pero aún no cuentan con los recursos necesarios para edificar una vivienda segura.

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    “El acceso a una vivienda digna no puede seguir siendo un privilegio. Con esta convocatoria estamos cambiando vidas, porque no solo construimos casas, construimos seguridad, bienestar y futuro para miles de familias que hoy esperan una oportunidad”, señaló el ministro de Vivienda Wilder Sifuentes.

    El Bono Familiar Habitacional entrega S/33.000 por familia. Sin embargo, en regiones como Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, este monto puede elevarse hasta S/38.610, según las condiciones del territorio, permitiendo atender de forma más equitativa las necesidades de cada zona.

    Estos apoyos están dirigidos a familias con ingresos mensuales de hasta S/2.706, priorizando a los sectores más vulnerables. El proceso de inscripción y los trámites son totalmente gratuitos, lo que asegura un acceso transparente y sin costos adicionales, requiriendo únicamente un ahorro mínimo de S/2.475.

    Las regiones con mayor asignación de bonos son Lima y Callao (1.749), Piura (1.329), San Martín (1.300), Ica (1.274), Áncash (1.238) y La Libertad (1.148). Luego se ubican Lambayeque (845), Arequipa (732), Loreto (631), Junín (602), entre otras.

    Para más información, los interesados pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-12-200 del Fondo Mivivienda.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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